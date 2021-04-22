周宗志非名校出身 帶領穀保練出火球男的秘密

穀保家商青棒隊出產不少優秀投手，像是江少慶、陳冠宇，近期更有潘文輝、林昱珉旅外潛力股，而目前陣中包括潘文輝、沈家羲、劉志宏等人球速都超過150公里，可以說是盛產火球男，總教練周宗志對於訓練投手有獨到見解，「體能就是交給專門訓練師，技術上我強調觀念，觀念正確可以少走很多冤枉路。」

「從高一新生進來時，我們就有隊醫協助徹底檢查身體，有傷在身的一定休到好，在休養期間增加身體強度」，周宗志以目前球隊三名高二投手沈家羲、劉家翔、林華偉為例，三人因腰傷、膝傷、手傷都休息逾10個月，期間加強復健，沈家羲球速138公里提升到近期153公里，劉家翔則是從138公里到現在145公里，至於林華偉則從130公里提升到144公里，三人因受傷後強化身體素質，進步幅度明顯，「高中三年說長不長說短不短，要讓選手有成長，我們願意用一年到一年半時間來養成。」

高二投手沈家羲球速進步幅度大。 王婉玲／攝影

近兩年穀保聘請曾協助U18中華隊的體能訓練師江奕璠，對於球員幫助大，尤其在重量訓練有專人規劃菜單，讓教練團更專心在技術層面，而高中球隊有專屬體能訓練師相當罕見，不僅如此，球隊還花了20幾萬買了一台能夠觀察投手數據的科學儀器，在投球動作跟轉速上能顯示，讓選手調整有依據，堪比職棒等級。

江奕璠(穿白衣者)協助穀保家商選手調整體能。 周宗志／提供

至於在技術面，超過20年執教經驗的周宗志認為，要提升球速，觀念很重要，「全力投球」就是他的看法，「棒球就是身體記憶，每次全力投會造成慣性」，他透露，這是受到陳金鋒的啟發，「陳金鋒剛回台時曾說過打擊就是要全力揮棒，我就想那投手呢？也是可以這麼做。」

周宗志從昔日子弟兵江少慶旅美休季回來聊天時發現，小聯盟投手在熱身時就是全力投球，讓他嚇一跳，「在台灣可能100球有5顆150公里就好，美國可能是100球有95顆有150公里，這就是強度的差別。」

有許多教練秉持著球速與控球難以兼顧的想法，寧願犧牲一點球速換取控球，周總認為兩者是能並進的，「控球好當然能幫助球隊贏球機會大，但不需要因此相對限制投手，會這樣想就是因為沒全力投球」，他以潘文輝為例，高一進來時控球不好，球速約140公里，如果為了贏球，當然可以要求他丟準就好，但相當限制了他的天花板，現在他的球速跟控球已經證明，希望選手這三年來穀保能夠變好，未來能夠成功。

潘文輝是現役青棒球速最快的投手。 王婉玲／攝影

周宗志2019年帶領中華隊拿下U18世界冠軍，是至今最大榮耀，但他不到20歲就當教練，一開始也非執教名校，經歷並不顯赫，如何能練出優秀投手？他坦言，早期常遇到挫折，以中道中學的球員當實驗品，對他們很不好意思，經過十幾年摸索，現在已有自己一套方式，而子弟兵江少慶、陳冠宇季後回台時，也會向他們挖寶，帶進新的技術跟觀念，「時代在變，不是說傳統方式不好，是要結合優點，創造更好的贏球條件。」

周宗志2019年帶領U18中華隊拿下世界冠軍受到表揚。 王婉玲／攝影

能進穀保的大多是國中就具潛力的好手，球速有一定水準，不過如何從130多、140公里提升到150公里，又是另一個等級，周宗志說，看選手第一還是先天的身材，再來就是運動能力，具備這兩項來練，基本上不會差太多。

子弟兵遍布台灣棒壇，周宗志表示，只要成功，每個都是我的驕傲，當教練的就很開心了。