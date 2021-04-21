中職／王維中5月回先發 布里悍最後一戰對手2選1

味全龍隊王維中今天預計中繼出賽，復出計畫正常走下去，剛好可頂上布里悍離隊後的空缺，暫時不急著找新洋投，總教練葉君璋說：「新洋投會比王維中好嗎？」

龍隊今日對富邦悍將隊之戰再次「中熙」合璧，徐若熙投球限制落在80球，王維中在50球限制下，期待能夠投完3局，用球數順利增加情況下，有機會在5月回到先發，屆時用球數訂在多少？葉總表示，還是要看他在先發前的出賽狀況而定。

如果王維中順利回歸輪職，龍隊將回到季初3土投、1洋投的先發配置，王維中、徐若熙、林子昱加上鋼龍，葉總表示，就目前賽程安排，球隊有4名先發投手就足夠了。

布里悍離隊後，伍鐸將頂上洋將空缺，也回到中繼角色，17日伍鐸曾在二軍先發4.2局、投61球，葉總不擔心他的吃局數能力以及調整狀況，若王維中調整不及，也可頂上。

至於布里悍最後一戰對手，總教練葉君璋今天也暗示將是統一獅隊或富邦悍將隊之一，「這周輪值就正常，因為25日休息，下周比較有調整空間，布里悍有可能28（對獅）或29（對悍將）先發。」有可能還是碰上悍將，葉總笑說：「巧合啦，賽程剛好。」