日職／越老越勇建！ 40歲和田毅拚軟銀隊史紀錄

近代軟銀最具代表性的40歲左投和田毅，本季絲毫沒有衰退跡象，登板先發3場繳出1勝1負，防禦率僅有2.79，在近期也創下隊史第3位，能在40歲以上的年紀拿下勝投的投手，而今(21)日和田毅將面對樂天金鷲先發登板，將挑戰成為隊史首位在40代(40至49歲)拿下複數勝投的投手。

嘗過不盡人意的5年美職旅途，和田毅於2016年返日重回老東家軟銀懷抱，身為「松坂世代」的他依然穩坐先發輪值，而本季14日對決歐力士猛牛，和田毅以6.2局無失分摘勝，成為隊史繼1991年今井雄太郎、2001年長冨浩志以來，第3位在40代拿下勝投的選手，不過當年2位前輩僅留下1勝紀錄，隔年便宣布引退，若和田毅在今日贏得本季第2勝，將是軟銀隊史上首位拿下複數勝投的40代投手。

昨日和田毅在主場進行最後調整，他透過球團公關表示，「我的身體狀況很好，目前為止球隊與樂天戰績相同，毫無疑問，明天是一場重要的比賽。而樂天方面預計將推出則本昂大先發，和田毅表示自己會採取過往投球策略，將球壓在好球帶下緣，也希望自己不要讓對方先得分。