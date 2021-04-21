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中職／甩上季陰霾回春 官大元防禦率還是0
中信兄弟中繼投手官大元上季陷入迷航，一軍僅出賽5場還留下12.15的防禦率，然而本季的他彷彿換了個人似的，至今主投16.2局未曾失分，防禦率還是完美的0，被問到成績是否跟換球有關？他表示換球不應該是投不好的藉口。
昨天（21日）頂替廖乙忠上場「拆彈」，官大元仍穩穩抓下2個出局數，週日才投3.1局的他展現自己長中繼的優勢，且優秀的成績讓教練團能安心地將高張力比賽交到他手上。
回顧上個賽季，官大元只在一軍出賽5場，防禦率高達12.15。而今年已經出賽11場，16.2局中一分未失，只被敲出9支安打，工作量是全隊最多，儼然已成為陣中不可或缺的牛棚要角。
被問到成績能有所突破，是否歸功於聯盟用球係數的改變，官大元解釋自己不會把過去投不好的藉口怪在球上，必須檢討自己，想辦法去調整改變。
官大元認為自己的球速不快，控球就顯得相當重要，「也看到不斷有年輕火球投手冒出頭，我們這些老將沒有什麼犯錯空間，必須花更多時間準備。」
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