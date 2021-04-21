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中職／李振昌怎麼了？連挨6安創兄弟隊史最慘紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
賽前防禦率仍是0的李振昌遭到猿隊亂棒打爆，投1局失5分，防禦率暴漲到4.35，救援砸鍋吞下敗投。 季相儒
賽前防禦率仍是0的李振昌遭到猿隊亂棒打爆，投1局失5分，防禦率暴漲到4.35，救援砸鍋吞下敗投。 季相儒

昨天由中信兄弟出戰樂天桃猿的比賽中，前者帶著2：1的領先進入9局，派出當家終結者李振昌登場，正當觀眾都以為賽前防禦率還是0的他應可妥妥收下這場勝利，沒想到猿隊打線一連從他手中敲出6支安打攻下5分，除了記上救援失敗與承擔敗投，李振昌也創下兄弟隊史最慘紀錄。

猿隊前8局只拿到1分，由林泓育、梁家榮第4局的兩支二壘打串聯；第9局面對李振昌，余德龍先敲出安打並盜上二壘，邱丹的二壘打先幫猿隊追平，對李振昌一向很有心得的廖健富此時再度建功，敲出超前安打，陳俊秀的安打再帶兩分打點。

李振昌上場後一連被余德龍、邱丹、陳晨威、廖健富、林泓育、陳俊秀等6名打者連續擊出安打，這在兄弟隊史前所未見，若是放眼到整個中職，也只有前興農投手何紀賢、前義大投手蔡明晋、前兄弟象投手麥克3人以連續8打席被敲安並列史上最慘。

賽前防禦率仍是0的李振昌遭到猿隊亂棒打爆，投1局失5分，防禦率暴漲到4.35，救援砸鍋吞下敗投。

義大 中信

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