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中職／羅力一直都很棒 洪總：只是有時運氣不好
前兩場先發獲得0分火力支援，富邦悍將隊洋投羅力擺脫悲情，今天再對統一獅隊，投6局、無失分，獲得打線、牛棚恰到好處的幫助，悍將隊以4：1擊敗統一獅隊，他收下本季第3勝、生涯第93勝，總教練洪一中讚羅力的表現一直都不錯，只是有時運氣不好。
羅力前兩場出賽分別是6日、14日，對手都是獅隊，合計投13局，當他在場上時，隊友幫他打下的分數是0，更別提爭取勝投。
悍將隊此役第2局張進德在滿壘時挨觸身球，高國輝高飛犧牲打再送回1分，第4局單局3安打再下一城，讓羅力帶著3：0領先退場，最後3局交由牛棚守成。
洪一中表示，「羅力一直以來內容都不錯，前一陣子運氣稍微不好，防禦率才2點多、是很優質的。」他認為羅力此役表現「算是正常」，整體內容都不錯，「投手有時候還是需要一點運氣，守備要捧場、打擊也要有支援。」
羅力看淡先前的悲情，他說：「那本來棒球的一部分，偶爾會遇到這種狀況，但我是全世界對球隊打者最信任的人，我也希望當我狀況不好時，隊上打者也是全世界對我最有信心的人。」
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