中職／打爆防禦率0的李振昌 猿隊9局演超狂大局逆轉

樂天桃猿與中信兄弟隊連續交手5場，兩隊上周末在桃園打完3連戰，今起移師洲際球場，猿隊洋投猛快「開箱」秀繳出7局、失2分好投，帶著1：2落後退場，直到9局上，猿隊打線面對兄弟終結者李振昌連敲6安打，猿隊亂棒以6：3逆轉贏球，猛快躲過首敗。

猛快首度在一軍出賽，以107球投7局、失2分，只被敲出4安打，三振、保送各4。

猛快第1局先保送王威晨，江坤宇補上二壘打、形成二三壘有人，張志豪的游擊方向滾地球為兄弟先馳得點，5局下江坤宇、張志豪兩支二壘打串聯，兄弟再下一城。

猿隊前8局只拿到1分，由林泓育、梁家榮第4局的兩支二壘打串聯；第9局面對李振昌，余德龍先敲出安打並盜上二壘，邱丹的二壘打先幫猿隊追平，對李振昌一向很有心得的廖健富此時再度建功，敲出超前安打，陳俊秀的安打再帶兩分打點。

李振昌賽前防禦率仍是0，今天遭猿隊亂棒打爆，投1局，被連敲6安打、失5分，救援砸鍋吞下敗投。

兄弟先發投手廖乙忠先發4.2局，被敲6安打、失1分，第5局留下一、二壘有人危機，交由官大元「拆彈」，讓林泓育敲出內野滾地球出局。

【中央社台北20日電】

中信兄弟隊今天8局打完1分領先，9局牛棚投手李振昌出狀況，樂天桃猿隊單局6安、一口氣攻下5分翻轉戰局，桃猿終場以6比3拿勝；桃猿洋投猛快一軍初登板，7局優質先發獲選MVP。

中職中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場與樂天桃猿隊交手，兄弟隊8局打完2比1領先，9局牛棚投手李振昌有狀況，桃猿隊余德龍率先敲出安打、盜上二壘，邱丹安打送回追平分，陳晨威內野安打，廖健富適時安打送回超前分。

桃猿隊攻勢不斷，林泓育再敲出內野安打攻佔滿壘，陳俊秀補上安打、一棒送回2分，詹智堯敲出滾地球送回球隊第6分。

李振昌投1局被敲6支安打，投出1次三振，失掉5分責失分、吞下敗投，兄弟隊9局下靠著許基宏陽春砲追回1分，但攻勢沒有延續。

桃猿隊洋投猛快今天一軍生涯初登板，總計用107球投7局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、4次保送，失掉2分責失分，表現並不差，優質先發內容、無關勝敗，但好表現還是獲選單場最有價值球員（MVP）。