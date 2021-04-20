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中職／不滿被叫雞排王 賴鴻誠對場邊球迷「吹粉」回應

圖輯／中職羅力6局零失分好投助富邦4：1擊敗統一獅

攝影中心 / 記者季相儒／新北即時報導
富邦悍將陳鴻文9局下關門成功後吶喊。記者季相儒／攝影
富邦悍將陳鴻文9局下關門成功後吶喊。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的統一獅，富邦悍將今天派出洋投羅力對上統一獅的古林睿煬，這也是兩人本季第三度交鋒。2局下富邦悍將在滿壘時靠著張進德遭到觸身球保送，擠回三壘上跑者先馳得點，隨後高國輝擊出高飛犧牲打又攻下一分；4局下李宗賢擊出一壘邊線穿越二壘安打，再打回一分，但李宗賢於三壘遭到觸殺；7局上統一獅郭阜林代打擊出三游之間穿越一壘安打，帶有一分打點，為球隊打下第一分；8局下富邦悍將葉竹軒擊出高飛犧牲打，送回三壘跑者，為球隊多添一分。富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP，統一獅先發投手古林睿煬主投6局失3分吞下敗投，終場富邦悍將以4：1擊敗統一獅。

7局上統一獅郭阜林代打擊出三游之間穿越一壘安打，帶有一分打點，為球隊打下第一分。記者季相儒／攝影
7局上統一獅郭阜林代打擊出三游之間穿越一壘安打，帶有一分打點，為球隊打下第一分。記者季相儒／攝影
8局下富邦悍將林哲瑄盜壘成功，也是新莊球場第1800盜壘。記者季相儒／攝影
8局下富邦悍將林哲瑄盜壘成功，也是新莊球場第1800盜壘。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影
終場富邦悍將以4：1擊敗統一獅。記者季相儒／攝影
終場富邦悍將以4：1擊敗統一獅。記者季相儒／攝影

富邦悍將 統一獅 古林睿煬

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