圖輯／中職羅力6局零失分好投助富邦4：1擊敗統一獅

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的統一獅，富邦悍將今天派出洋投羅力對上統一獅的古林睿煬，這也是兩人本季第三度交鋒。2局下富邦悍將在滿壘時靠著張進德遭到觸身球保送，擠回三壘上跑者先馳得點，隨後高國輝擊出高飛犧牲打又攻下一分；4局下李宗賢擊出一壘邊線穿越二壘安打，再打回一分，但李宗賢於三壘遭到觸殺；7局上統一獅郭阜林代打擊出三游之間穿越一壘安打，帶有一分打點，為球隊打下第一分；8局下富邦悍將葉竹軒擊出高飛犧牲打，送回三壘跑者，為球隊多添一分。富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP，統一獅先發投手古林睿煬主投6局失3分吞下敗投，終場富邦悍將以4：1擊敗統一獅。 7局上統一獅郭阜林代打擊出三游之間穿越一壘安打，帶有一分打點，為球隊打下第一分。記者季相儒／攝影 8局下富邦悍將林哲瑄盜壘成功，也是新莊球場第1800盜壘。記者季相儒／攝影 富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影 富邦悍將先發投手羅力主投6局0失分奪下勝投和單場MVP。記者季相儒／攝影 終場富邦悍將以4：1擊敗統一獅。記者季相儒／攝影