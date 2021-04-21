中職／老將帶給球隊安定感 無形戰力更有價值

中職球隊近幾年陣容越來越健全，新人多需經歷養成階段才能站穩一軍，加上經驗傳承的考量，已不復見以年輕化為由，逼退仍有戰力的老將。不過歲月不饒人，許多球星仍會在一定的時間點宣布轉換跑道，這幾年就陸續歡送陳金鋒、林岳平、郭泓志、高志綱及彭政閔離開球員身份。

前一個世代的球星逐漸退役，許多千禧年之後出生的球員已經開始投入戰場，尤其今年味全龍隊加盟，更讓多位年輕好手受到矚目，突顯中職正展開新的紀元。不過還有一些老將仍馳騁沙場，除了今年轉戰牛棚表現越來越好的潘威倫外，另外還有去年幾乎銷聲匿跡的官大元，以及以42歲年紀簽下1+1年球員合約的高國慶，他們今年都打出不錯的成績，仍是一軍的主要戰力。

現年37歲的官大元，實際上進入職棒才10個年頭，由於他不是科班出身，雖曾考上嘉義大學棒球隊，但不是球隊主力，中途甚至休學當兵。直到27歲時，他第二度參與選秀，才被兄弟象隊相中。菜鳥球季時一度被評為「中繼不行、先發也不行，不知該怎麼用他」。後來他逐漸回穩，表現倒吃甘蔗，最後新人年不但拿下10勝，還榮獲新人王。

中信這幾年培養許多年輕牛棚投手，但常常是曇花一現，球隊最終依賴的依然是最資深的官大元。 聯合報系資料照片

官大元擁有滑球、指叉球、變速球和曲球，即使現在球速已經退化，但仍靠著多種球路運用，加上不錯的控球、協調性及體能，具有一定的壓制能力。由於過去這幾年是打擊年，以及偶有受傷的影響，他的表現時好時壞，不過他總能在傷癒後自我調整，今年出賽11場，共16.2局，防禦率仍是完美的0，而且WHIP只有0.72，是牛棚最令教練團安心的球員，他的出賽屢屢能穩定整個戰局。

目前中職球員中年紀最大的高國慶今年已經42歲，距離林仲秋的最年長開轟、曾智偵的最年長出賽紀錄，都已經相距不遠。他是2003年代訓球員選秀中，僅存的3名現役球員之一，但另外兩位林智勝及周思齊都比他年輕3歲。這場華麗名單的選秀會，他並非受關注的球員，第四輪才被獅隊網羅，比陳家偉、施金典還後面。

高國慶(右)雖然不常出現一棒致勝，但他優異的打擊技巧，及守備的穩定度，總是讓球隊擁有一份莫名的安定感。 聯合報系資料四片

高國慶的長打表現是時好時壞，但重點在於他不強求一棒擊沉，加上有很好的手腕運用技巧，讓他的打擊一直有一定的水準，今年還是保持超過0.350的打擊率，是獅隊主力球員中表現最優異的一位。尤其在關鍵時刻的打擊率高，面對得點圈時不會手軟，擅長幫助球隊延續攻勢。另外他守備穩定度高，還曾配合球隊調度移防三壘，甚至連續兩年還有投球紀錄。「大學長」都能如此配合球隊，獅隊一直以來都沒聽到所謂的怪聲出現。

目前中職現役前十年長的球員依序為高國慶、潘武雄、周思齊、林智勝、潘威倫、詹智堯、陽耀勳、陳鏞基、官大元及胡金龍。除了傷後調整的林智勝，以及無法待在隊上的胡金龍外，其他都還在一軍，其中高國慶、潘威倫、陳鏞基及官大元都是主力球員，潘武雄、周思齊、詹智堯、陽耀勳則是伺機代打出場。雖然看起來他們佔據了球隊空間，但他們分屬的統一獅、中信兄弟及樂天桃猿等三隊，卻也是這幾年世代交替最顯著的球隊，他們還是能給年輕球員帶來正面的影響力。

胡金龍也是戰力很高的老將，但他反而帶給悍將不安的感覺，到現在還無法上場，不能轉戰他隊實在是非常可惜。 聯合報系資料照片

無論是官大元、高國慶，又或是其他資深的球員，他們已經無法像徐若熙、詹子賢等年輕好手，靠超快速球三振對手，或是以石破天驚的一轟來幫助球隊以及搏取版面。但球隊卻依然需要他們的存在，他們本身穩定的表現，適時的提供戰力外，還可以帶給年輕球員的安定感，這些無形的影響，才是他們最大的價值。