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中職／悍將三戰古林終於贏了 羅力6局好投奪勝
統一獅今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，古林睿煬與洋投羅力同場先發的戲碼，本季第3度上演，前兩次獅隊都成為最終贏家，這次悍將隊終於翻轉結局，以4：1擊敗獅隊。
羅力先發6局，只被敲出5安打、無失分，送出6次三振、沒有保送，拿下本季第3勝。
加上今天在內，羅力已經連續4場面對獅隊先發，今天這一勝也讓他的生涯勝場推進「93」，中職史上獨居第4，其中有42勝面對獅隊取得，成為他邁向百勝里程碑的最大贊助者。
悍將隊近期得分效率不佳，首局又錯過滿壘機會，幸好第2局沒再失手，張進德在滿壘時挨觸身球，高國輝高飛犧牲打再送回1分。
悍將隊第4局單局出現3安打，葉竹軒先敲安打，李宗賢的二壘打、帶1分打點，他卻在衝三壘時出局，也讓下一棒張進德的二壘打錯過再搶分機會，悍將隊取得3：0領先，獅隊的唯一分數在第7局由郭阜林代打敲回。
古林睿煬先發6局，被敲7安打、失3分，送出7次三振，第5、6局連飆6K收尾，吞下本季首敗，跨季5連勝畫下句點。
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