日職／宋家豪後援1局無失分 吳念庭連3戰敲安

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投1局無失分，最快球速150公里，球隊終場以4比6吞敗；埼玉西武獅隊野手吳念庭今天單場4打數1安打，連3場出賽敲安。

日職例行賽樂天金鷲隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，兩隊7局打完樂天隊4比6落後，樂天隊投手宋家豪8局下登板後援，先讓打者敲出中外野方向飛球出局，接著投出三振，被甲斐拓也敲出中外野方向安打，再投出三振抓到該局第3個出局數。

宋家豪今天總計用12球投1局，被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，最快球速150公里，賽後防禦率1.23；樂天隊9局上沒能再有得分攻勢，終場以4比6吞敗，宋家豪無關勝敗。

西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊吳念庭先發打第5棒、守一壘，吳念庭首局遭觸身球保送，3局敲出左外野方向安打，4局吞下三振，7局敲出游擊方向飛球出局，9局打擊機會吞下三振。

吳念庭今天總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，近3場出賽有安打，賽後打擊率2成80。

今天比賽3局打完兩隊3比3戰成平手，歐力士隊5局靠著杉本裕太郎安打送回超前分，6局再靠著吉田正尚陽春砲添分。

歐力士隊8局抓準西武隊投手群不穩，靠著單局5次保送、3支安打，一口氣攻下6分、拉開領先差距，西武隊比賽後半段沒能追分，終場以3比11吞下敗仗。