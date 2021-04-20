中職／潘威倫從王牌先發到牛棚領頭羊 需要的是舞台

統一獅隊老經驗投手「嘟嘟」潘威倫持續中繼出賽，目前單季2次中繼成功已經是生涯最多，從獅隊王牌先發到牛棚領頭羊，總教練林岳平直言，潘威倫現在需要的是舞台和出賽機會。

中職統一獅隊39歲王牌投手「嘟嘟」潘威倫，過往是球隊倚重的先發投手戰力，但隨著年紀增加、球團戰力規劃，想要擠入一軍先發輪值機會不如以往多，今年季前雖是以先發投手方式準備，但目前為止一軍出賽都是中繼登板。

潘威倫今天賽前本季7場後援出賽，總計投10局失掉5分（3分責失分），出賽防禦率2.70，戰績1敗，另有2次中繼成功，目前為止後援出賽場次已經是中職生涯近16年來最多，單季2次中繼成功則是生涯新高。

獅隊總教練「餅總」林岳平表示，目前為止還是會讓潘威倫維持中繼角色，季前讓潘威倫以先發投手調整，主要是擔心洋投進度來不及，現在潘威倫想要在一軍先發輪值穩定出賽的機會比較少，與其讓他持續維持先發、只能二軍出賽，不如讓他換個角色，多點一軍出賽機會。

林岳平直言，潘威倫是還可以投的投手戰力，需要的是機會和舞台，獅隊牛棚投手群普遍偏年輕，需要潘威倫這樣經驗豐富的球員在其中起帶領作用；換個位置，即使不是先發出賽，也期待他持續在場上創造他的價值和貢獻。