中職／羅力vs.古林連演3集 林益全看賽程bug「有樂趣」

富邦悍將隊上周吞下1勝3敗，戰績跌到12勝12敗、正好5成勝率，還未打出「宇宙邦」氣勢，近幾戰都遭遇對手推出強投先發，林益全認為對戰強度高是好事，本季不只洋投表現強悍，「土投的速度、變化球也都提升很多。」

悍將隊從4月7日面對獅隊布雷克開始，連續8場對方推出洋投先發，悍將隊吞下5敗，這5敗遭遇的對手包括兩場布里悍、兩場布雷克及1場泰迪，頻繁對戰洋投到總教練洪一中都納悶，怎麼別隊都拿洋投對悍將。

直到今天出戰統一獅隊，悍將隊終於結束連8場對戰洋投，但對手還是不好惹，要碰上獅隊20歲火球男古林睿煬，明天與味全龍隊一戰則要再遇徐若熙。

林益全看近來悍將隊硬仗連連，他說：「強度高是好事，現在各隊洋投、本土都很好，今年土投不管速度或變化球都提升很多。」

今年土投更勇於與打者對決，林益全點出不只是比賽用球不彈的影響，好球帶也放得比較寬，打者必須更有策略去攻擊，避免讓投手取得球數領先，「攻擊慾望要更積極一點，失投球要掌握更確實，一顆兩顆差不多的就要攻擊，不然真的很難打。」

此役悍將與獅隊之戰，推出羅力與古林睿煬先發，球季才打1個多月，已是兩人本季第三次同場對決，今年的賽程被球迷戲稱「有bug」，林益全則說：「也不錯啦！還滿有樂趣的，這禮拜打不好，下禮拜還可以再修正。」