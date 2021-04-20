快訊

懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力vs.古林連演3集 林益全看賽程bug「有樂趣」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林益全。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊林益全。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊上周吞下1勝3敗，戰績跌到12勝12敗、正好5成勝率，還未打出「宇宙邦」氣勢，近幾戰都遭遇對手推出強投先發，林益全認為對戰強度高是好事，本季不只洋投表現強悍，「土投的速度、變化球也都提升很多。」

悍將隊從4月7日面對獅隊布雷克開始，連續8場對方推出洋投先發，悍將隊吞下5敗，這5敗遭遇的對手包括兩場布里悍、兩場布雷克及1場泰迪，頻繁對戰洋投到總教練洪一中都納悶，怎麼別隊都拿洋投對悍將。

直到今天出戰統一獅隊，悍將隊終於結束連8場對戰洋投，但對手還是不好惹，要碰上獅隊20歲火球男古林睿煬，明天與味全龍隊一戰則要再遇徐若熙。

林益全看近來悍將隊硬仗連連，他說：「強度高是好事，現在各隊洋投、本土都很好，今年土投不管速度或變化球都提升很多。」

今年土投更勇於與打者對決，林益全點出不只是比賽用球不彈的影響，好球帶也放得比較寬，打者必須更有策略去攻擊，避免讓投手取得球數領先，「攻擊慾望要更積極一點，失投球要掌握更確實，一顆兩顆差不多的就要攻擊，不然真的很難打。」

此役悍將與獅隊之戰，推出羅力與古林睿煬先發，球季才打1個多月，已是兩人本季第三次同場對決，今年的賽程被球迷戲稱「有bug」，林益全則說：「也不錯啦！還滿有樂趣的，這禮拜打不好，下禮拜還可以再修正。」

林益全 古林睿煬 富邦悍將

延伸閱讀

中職／終於不用打洋投了 悍將本周連碰古林、徐若熙

中職／布里悍各項數據頂尖 葉總讚：羅力和羅里奇的綜合體

中職／劉基鴻三壘守備拉警報 恐成下一個林益全

中職／羅力的1票給若熙 讚他是「最有宰制力投手」

相關新聞

中職／羅力vs.古林連演3集 林益全看賽程bug「有樂趣」

富邦悍將隊上周吞下1勝3敗，戰績跌到12勝12敗、正好5成勝率，還未打出「宇宙邦」氣勢，近幾戰都遭遇對手推出強投先發，林...

中職／獅隊洋投泰迪連逢地震、火災驚魂 餅總急催「走了啦！」

統一獅這兩天下榻台北君品酒店，正巧遇上火警，洋投泰迪在疏散人群中，還因此登上新聞台訪問，今天談起驚魂記，他直呼：「Cra...

中職／6月賽程先按暫停鍵 餅總看若冠軍未產生很促咪

東京奧運6搶1最終資格賽將在6月16日到20日在台灣舉辦，眼看開打勢在必行，中職昨天領隊會議通過6月8日起的賽事，延到6...

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

阪神虎隊台灣左投陳偉殷繼續在二軍出賽調整，今天面對軟銀鷹隊，先發6局、失1分，被敲8安打，他本季還在等待升上一軍的機會，...

日職／過度將田中將大神格化？日媒：拿10勝就不錯了

相隔8年首度回到日職的田中將大，17日迎來面對火腿的本季初登板踢到鐵板，主投5局被擊出2發全壘打丟3分，而在無法獲得足夠打線支援下，結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄，讓外界紛紛對田中感到惋惜，

中職／打擊失調且隊型不明 悍將正在戰績起跌點

富邦悍將上週4戰面對統一及味全只拿下1勝3敗，雖然通算仍有12勝12敗5成勝率的戰績，不過在慘烈的一週過後，不但讓出了龍頭位置，更跌落到第3位，與暫居第一的統一已有2場勝差，本週又要再度面臨對戰苦手的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。