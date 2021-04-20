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中職／援護率低到球迷同情 陳仕朋吞4敗滿意2數據

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手陳仕朋。 報系資料照
富邦悍將先發投手陳仕朋。 報系資料照

富邦悍將隊左投陳仕朋本季出賽時的悲情指數，連別隊球迷都替他心酸，援護率（平均先發9局隊友得分）只有1.48，目前以4敗與味全龍隊林子昱並列敗投王，但他認為以先發投手來說，勝投數據並非最重要，更想追求局數拉長、失分降低，「到目前為止，這方面的成績還蠻滿意的。」

陳仕朋本季先發投完5場，防禦率只有3.56，卻只有1勝4敗進袋，全因他苦情的援護率只有1.48，在全聯盟曾以先發出賽的31位投手裡，只勝過味全龍隊伍鐸（0）和林子昱（1.04）。

陳仕朋說：「我是覺得自己的內容比較重要，每場比賽結束，如果內容是我自己滿意，我是不會去想那麼多。」陳仕朋聽聞援護率低到他隊球迷都同情，他換個角度想，「這項數據，其實就滿明顯勝投不是投手一個人可以控制的。」他也笑說，「我可能真的需要請一下宵夜。」

陳仕朋坦言，前3場先發都吞敗時，一直沒有勝投進袋，確實心理壓力比較大，「第4場拿到勝投後，後面再丟，我就覺得有漸入佳境。」

他指出，自己更在意局數拉長、失分壓低，「以一個先發投手來說，這是最重要的兩項數據，到目前為止，成績都還蠻滿意的，就是希望可以維持下去，每場吃個6到7局，失分壓在1、2分以內。」

陳仕朋 味全龍 富邦悍將

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