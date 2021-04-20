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中職／6月賽程先按暫停鍵 餅總看若冠軍未產生很促咪

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

東京奧運6搶1最終資格賽將在6月16日到20日在台灣舉辦，眼看開打勢在必行，中職昨天領隊會議通過6月8日起的賽事，延到6搶1落幕後再續戰，統一獅隊總教練林岳平笑說，如果到時季冠軍還沒產生，「那很有話題欸！大家要討論誰是上半季冠軍討論3個禮拜。」

今年賽程考慮到6搶1和東京奧運的不確定性，從一開始就只公布到上半季，日前中職、棒協、體育署三方會議後，定調外隊來台居家檢疫7天、賽事維持6月16日開打，中華隊將於6月7日報到。

中職確定6月8日起的賽事延後進行，若屆時季冠軍尚未產生，上半季爭冠先按下暫停鍵，等6搶1落幕後繼續廝殺，下半季賽程則等確定是否挺進東京奧運後再公布。

林岳平今天聊到賽程變動，若停賽時尚未產生冠軍，「怎麼會尷尬，那很有話題欸！大家要討論誰是上半季冠軍討論三個禮拜。」他也提到，若到時已經產生冠軍，「贏的那隊就可以輕鬆三個禮拜，提早調整。」

談到上半季冠軍話題，「餅總」很敏感，「順順打就好，才20幾場而已。」獅隊本周以戰績第一的身分展開賽程，今天出戰富邦悍將隊，休兵1天後，周四出戰中信兄弟隊，周末與樂天桃猿隊展開3連戰。

中職 林岳平 樂天桃猿

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