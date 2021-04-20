中職／陳傑憲從低潮中學習 春訓下功夫不到一個月跑7盜

統一獅隊野手陳傑憲開季經歷小低潮，4月狀況越來越好，不僅打擊升溫，不到一個月跑出7次盜壘成功、暫居盜壘王，陳傑憲感謝低潮讓他學習，春訓針對起跑時機下功夫、也收到不錯成效。

中職統一獅隊野手陳傑憲今年開季打擊狀況不佳，3月總計10場出賽，37打數僅敲出6支安打，單月打擊率1成62，4月手感增溫，目前為止4月13場出賽，總計50打數敲出18支安打，單月打擊率3成60，不到一個月的時間跑出7次盜壘成功。

陳傑憲表示，開季對於比賽的強度、節奏和投手對決的感覺都沒有掌握好，經過幾場比賽調整，慢慢熟悉比賽的節奏也找回好的感覺，個人認為開季的低潮主要是適應問題。

4月成績慢慢往上拉，陳傑憲表示還是不盡理想，但從不好的狀態調整回好的感覺這也是經驗，是讓自己成長的一部分，職棒每年賽季都會遇到很多事情，「有時候也蠻感謝有低潮的，才能從中學到很多東西」。

陳傑憲目前7盜暫居盜壘王，他知道自己起跑的時間點不算好，春訓時針對這個問題跟跑壘教練溝通，也下功夫訓練，目前看來成效不錯。

陳傑憲也提到，跑壘不僅是速度，更重要的是抓節奏和配球，對手也會特別提防注意，要透過比賽學習、不斷求進步；但陳傑憲也提到，目前的盜壘都是教練團戰術，對於爭取盜壘王獎項沒有太多的想法。