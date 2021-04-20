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中職／薪事拖到4月終成「複翁」 唐肇廷感謝球團肯定

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊外野手唐肇廷。記者季相儒／攝影
統一獅隊外野手唐肇廷。記者季相儒／攝影

打到33歲、生涯第9年，統一獅隊外野手唐肇廷領到生涯第一張複數年合約，他的合約遲到4月初才簽約完成，「比較不好的是，真的拖比較久，到開季還在談薪，比賽起來的心情比較不踏實。」歷經長時間拉鋸，終於底定合約，他也感謝球隊，「球團願意給我複數年合約，也是給我的肯定。」

獅隊去年外野有陳傑憲、林安可、蘇智傑繳出鬼一般的成績單，唐肇廷只能退居4號外野手，儘管出賽空間遭到壓縮，但展現穩定的守備、攻擊能力，不管先發、替補都成為調度活棋。

唐肇廷去年出賽92場，累積173打數敲出63支安打，打擊率3成64為生涯單季新高，擔任代打時更是28打數敲出11安打、打擊率3成93，屢屢在比賽尾聲代打建功。

球團過去曾開過複數年合約給他，但合約內容未達期待，他也還想拚拚看，一直到今年球季打擊成績有所突破，唐肇廷也覺得時機到了。

唐肇廷說：「其實去年成績，我自己覺得我值得簽一張複數年約，全聯盟代打打擊率最高的，這件事對我來說是滿不容易的。」

談約拖到開季後，唐肇廷坦言一開始雙方交換數字確實有落差，最終簽約的數字，他可以接受，「球團願意給我複數年合約，也是給我的肯定。」他的去年月薪為18萬，獲得小幅加薪，且合約中附帶激勵獎金。

最令他意外的是，合約一路談到開季後，帶著「薪事」打了半個月，唐肇廷說：「打起來覺得怪怪，還有一件事擱著。」最終薪水底定，連他都忍不住笑說：「真的是歷經了艱辛。」

唐肇廷 統一獅

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