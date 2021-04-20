中職／獅隊洋投泰迪連逢地震、火災驚魂 餅總急催「走了啦！」

統一獅這兩天下榻台北君品酒店，正巧遇上火警，洋投泰迪在疏散人群中，還因此登上新聞台訪問，今天談起驚魂記，他直呼：「Crazy」、「Scary」。

獅隊周日在天母球場出戰味全龍隊，由於今天還要在新莊球場遭遇富邦悍將隊，因此並未返回台南，全隊入住君品酒店，昨天下午遇上火警，疏散民眾裡包括獅隊人員，球迷也透過新聞畫面看到熟悉的獅子軍。

總教練林岳平透露，當時飯店警報響起，擔心外籍教練、球員不知道是什麼狀況，有先去敲他們房門，泰迪的房間正好在起火點的正上方，當時還在看，餅總急催「走了啦！」

林岳平指出，火災發生的地點其實是飯店外圍，並非室內，所以影響不大，倒是前一天剛好又有地震，讓外籍教練嚇到飆髒字。

新聞台畫面出現泰迪，成為球迷意外亮點，他今天受訪談起這兩天的地震、火災驚魂，也覺得地震比較可怕，「我過去在德州比較少遇到，這次剛好又住15樓，搖得真的很大。」他表示，「火勢可以控制，但地震你不知道何時會發生，可能狀況很糟、也可能還好。」

回想昨天火災警報響起，泰迪表示，「剛好住在起火那面，打開窗戶就看到煙竄上來。」他一開始先打了電話給翻譯，但翻譯正好外出，不知道到底是什麼狀況，泰迪走到走廊，已經看到隊友都在外面，大家一起討論要留或要走，後來決定一起下樓。