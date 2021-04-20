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日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

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日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

阪神虎隊台灣左投陳偉殷繼續在二軍出賽調整，今天面對軟銀鷹隊，先發6局、失1分，被敲8安打，他本季還在等待升上一軍的機會，韓職20勝級投手阿坎塔拉（Raul Alcantara）結束14天隔離「出關」，也讓陳偉殷面臨的競爭加劇。

陳偉殷此役的唯一失分出現在第1局，之後穩住陣腳，2到6局未再掉分，軟銀終場以4：2贏球，陳偉殷收下本季二軍第2勝。

陳偉殷已在二軍出賽4場，合計投25局、責失5分，防禦率為1.80，拿下2勝2敗。陳偉殷表示，「我就是持續在做自己該做的事，也感覺狀況越來越好。」

陳偉殷今年春訓調整狀況不佳，開季必須從二軍出發，而阪神先發輪值現階段表現強悍，也讓陳偉殷遲未等到晉升一軍的機會，現在又有新的競爭對手報到，陳偉殷的卡位危機加劇。

阿坎塔拉完成14天隔離，球團昨天為他舉辦加盟記者會，今天已經前往二軍鳴尾浜球場加入練球，他表示目標是盡快做好準備，早點升上一軍幫助球隊。

阿坎塔拉去年效力斗山熊隊，貢獻20勝、防禦率2.54，不僅拿下韓職勝投王，也是崔東原獎得主，今年跳板日職，展開在日職的第一季。

陳偉殷 阪神虎 韓職

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