快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

日職／過度將田中將大神格化？日媒：拿10勝就不錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄。 圖自田中將大官方推特
田中將大結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄。 圖自田中將大官方推特

相隔8年首度回到日職的田中將大，17日迎來面對火腿的本季初登板踢到鐵板，主投5局被擊出2發全壘打丟3分，而在無法獲得足夠打線支援下，結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄，讓外界紛紛對田中感到惋惜，而日媒《朝日新聞》也對此撰文報導，認為田中已被過度神格化。

面對火力貧弱的火腿，田中主投5局丟3分吞下敗投，更遭到火腿主砲中田翔及小將石井一成砲轟，《朝日新聞》也為田中緩頰，考慮到這是傷後首次初登板，田中所投出的內容已經及格，但不可否認的是，中斷28連勝確實令人失望，甚至讓媒體開始出現「田中將大竟挨2轟」、「田中將大不符期待的回歸戰」等標題。

一位球團相關人士表示，「外界將田中過度神化，2013年他繳出的24勝0負是現象級演出，不可能再複製這種身手，或許有人會說他還有剛猛的速球，但在這8年內，他的身體及投球姿勢多少有些變化，會被中田翔及石井一成打全壘打，並不會讓人感到意外。」

從過去旅美歸日的投手來看，美日通算201勝的黑田博樹回到廣島鯉魚，首年繳出11勝8負、防禦率2.55，而和田毅在重回老東家軟銀第一年，更是拿下球隊最多的15勝，外加3.04防禦率，不過在東京一家體育報報導稱，「我認為本季田中能拿雙位數勝投就不錯了，從他的狀況來看，歐力士的山本由伸及軟銀的千賀滉大都比他強，現在打者都會抱持著『不想被田中壓制』的決心。」

而《朝日新聞》文末強調，田中將大不是超人，不該再追求2013年的幻想，而是該享受32歲的成熟投球。

廣島 體育 東京

相關新聞

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

阪神虎隊台灣左投陳偉殷繼續在二軍出賽調整，今天面對軟銀鷹隊，先發6局、失1分，被敲8安打，他本季還在等待升上一軍的機會，...

日職／過度將田中將大神格化？日媒：拿10勝就不錯了

相隔8年首度回到日職的田中將大，17日迎來面對火腿的本季初登板踢到鐵板，主投5局被擊出2發全壘打丟3分，而在無法獲得足夠打線支援下，結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄，讓外界紛紛對田中感到惋惜，

中職／打擊失調且隊型不明 悍將正在戰績起跌點

富邦悍將上週4戰面對統一及味全只拿下1勝3敗，雖然通算仍有12勝12敗5成勝率的戰績，不過在慘烈的一週過後，不但讓出了龍頭位置，更跌落到第3位，與暫居第一的統一已有2場勝差，本週又要再度面臨對戰苦手的

日職／選球眼配上打擊爆發力 日媒點名吳念庭「支撐西武打線」

本季西武獅傷兵一籮筐，中心打者栗山巧、山川穗高及外崎修汰分別因傷離開陣容，不過西武仍以10勝7負，暫居A段班位置，而近期太平洋聯盟官網也針對西武戰績亮眼，撰文稱替補球員完美銜接了先發戰力，其中包括台灣好手吳念庭。

中職／復刻龍象大戰還缺小喇叭 聯盟將請示指揮中心

味全龍、中信兄弟隊推出聯名主題日「龍象大戰」，為了追求原汁原味，龍隊今天在領隊會議中有特別提案，領隊任中傑希望小喇叭可以...

中職／全壘打大減 可能無隊百轟

中職過去6季全壘打滿天飛的情況，在比賽用球降低恢復係數、投手戰力提升後，今年產量大幅下降，比起去年同期足足少了94轟，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。