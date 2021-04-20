日職／過度將田中將大神格化？日媒：拿10勝就不錯了

相隔8年首度回到日職的田中將大，17日迎來面對火腿的本季初登板踢到鐵板，主投5局被擊出2發全壘打丟3分，而在無法獲得足夠打線支援下，結束了2012年至今所寫下的28連勝紀錄，讓外界紛紛對田中感到惋惜，而日媒《朝日新聞》也對此撰文報導，認為田中已被過度神格化。

面對火力貧弱的火腿，田中主投5局丟3分吞下敗投，更遭到火腿主砲中田翔及小將石井一成砲轟，《朝日新聞》也為田中緩頰，考慮到這是傷後首次初登板，田中所投出的內容已經及格，但不可否認的是，中斷28連勝確實令人失望，甚至讓媒體開始出現「田中將大竟挨2轟」、「田中將大不符期待的回歸戰」等標題。

一位球團相關人士表示，「外界將田中過度神化，2013年他繳出的24勝0負是現象級演出，不可能再複製這種身手，或許有人會說他還有剛猛的速球，但在這8年內，他的身體及投球姿勢多少有些變化，會被中田翔及石井一成打全壘打，並不會讓人感到意外。」

從過去旅美歸日的投手來看，美日通算201勝的黑田博樹回到廣島鯉魚，首年繳出11勝8負、防禦率2.55，而和田毅在重回老東家軟銀第一年，更是拿下球隊最多的15勝，外加3.04防禦率，不過在東京一家體育報報導稱，「我認為本季田中能拿雙位數勝投就不錯了，從他的狀況來看，歐力士的山本由伸及軟銀的千賀滉大都比他強，現在打者都會抱持著『不想被田中壓制』的決心。」

而《朝日新聞》文末強調，田中將大不是超人，不該再追求2013年的幻想，而是該享受32歲的成熟投球。