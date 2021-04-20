日職／選球眼配上打擊爆發力 日媒點名吳念庭「支撐西武打線」

本季西武獅傷兵一籮筐，中心打者栗山巧、山川穗高及外崎修汰分別因傷離開陣容，不過西武仍以10勝7負，暫居A段班位置，而近期太平洋聯盟官網也針對西武戰績亮眼，撰文稱替補球員完美銜接了先發戰力，其中包括台灣好手吳念庭。

根據該文報導，吳念庭在2015日職選秀會中，以第七指名加盟西武獅，而當時球隊正缺乏游擊手，吳念庭也在新人年出賽43場，但打擊率僅有1成94，在打擊方面相當掙扎，也沒有太多機會發揮，而隨著隔年源田壯亮入團，此後吳念庭的機會也越來越少，2019年甚至沒有在一軍出賽，因此今年28歲的他，是職業生涯最大關鍵點。

2020年賽季，吳念庭在二軍的17場比賽中，繳出5轟、3成83打擊率及4成79上壘率，如此突出的表現也獲得西武獅青睞升上一軍，並達成生涯新高的51場出賽，留下打擊率2成27、上壘率3成20的成績，另外該文也提到，自2016新人年以來，吳念庭每年在二軍都保持3成50以上的高上壘率，並成功把選球眼的功夫帶上一軍。

儘管本季未能進入西武獅開幕戰名單，但在山川穗高受傷後，吳念庭隨即獲得登上一軍的機會，並在本季首次先發的3月31日，面對日本火腿打出職業生涯第一轟，並順勢坐穩先發5棒一壘手的位置，由於擅於選球及日益漸長的打擊爆發力，截至4月14日吳念庭有著高達0.939的OPS值，更是成為支撐西武打線的存在。

除了吳念庭外，取代狀況不佳的金子侑司而成為球隊開路先鋒的2020第4指名若林楽人，也在報導中被點名，該文也提到，目前這些因主力不在而撐起打線的選手，可說是拯救了命運多舛的西武獅，也讓球隊順勢達到邊養成邊贏球的任務。