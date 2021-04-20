中職／打擊失調且隊型不明 悍將正在戰績起跌點

富邦悍將上週4戰面對統一及味全只拿下1勝3敗，雖然通算仍有12勝12敗5成勝率的戰績，不過在慘烈的一週過後，不但讓出了龍頭位置，更跌落到第3位，與暫居第一的統一已有2場勝差，本週又要再度面臨對戰苦手的統一及味全到新莊主場踢館，如果再無法有效找出突破對方投手的方法，戰績恐怕會一路崩盤下去。

富邦本季至今的團隊投手防禦率是3.37，僅次於統一為聯盟第2，投手的表現比去年進步不少，這也是富邦在季初能佔據龍頭一段時間的最大關鍵；至於進攻方面，總教練洪一中在季初接受訪問時表示他季前最擔心的是打擊部分，沒想到開季那幾場打擊爆發，連續兩場得分都在10分以上，不過隨著賽程進行，富邦的進攻開始遇到瓶頸，目前的團隊總得分是93分，場均只有3.88分，在5隊中只贏了新兵味全的3.04分，與第一名的統一剛好有著1分的差距，4月份的12場比賽總得分只有37分，場均更是低到剩3.08分，同樣也只贏了味全，洪總擔心的問題果然還是存在著。

陣中幾位主力打者的表現不佳是富邦進攻火力不順的主因，過去12年每年的打擊率都在3成以上的林益全，今年開季至今的狀況非常不好，打擊率只剩2成29，上壘率及長打率也都比往年低上許多，面對左投手時的打擊率更只有1成25；林哲瑄的打擊率也僅有2成35；去年打出生涯年拿到最佳十人游擊手的李宗賢，打擊率則是在2成附近遊走。

林益全過去12年每季打擊率都超過3成，目前的打擊率只有2成29。 福耳／攝影

高國輝是富邦在聯盟打擊排行榜前20名中唯一入榜的球員，他的打擊率是2成78，5轟則為聯盟全壘打王，他的弟弟高國麟打擊率也有3成28，因打席數不夠而未入榜，不過兩人的被三振數分居聯盟第3及第10，得點圈打擊率不高也讓兩人在球隊得分方面的貢獻有限。

打擊不振跟富邦的中心打線逐漸老化的現象有一定的關聯，相較於其他3隊(味全不算)，過去幾年選秀進來的球員，都已在球隊當中擔任攻守要角，如統一的外野三帥、中信的雙子連線、樂天的暴力猿打線，富邦近期能在一軍交出一定程度火力輸出的年輕球員並不多，要算的話勉強只有高國麟以及申皓瑋，其他位置還沒有對球隊得分有高貢獻度的年輕球員，有些人將這歸罪於前幾年選秀會上的失敗，也以尚未「排毒」成功來描述富邦現在的狀況，但我並不認同所謂排毒的說法，被選進來的球員大多數都有相當的能力，只看球隊會不會去培養運用罷了。

悍將陣中可用之兵其實很多，只有用得好用不好的差別，根本沒「排毒」的需求。 聯合報系資料照片

這也牽扯到富邦這支球隊現今的隊型跟目標到底是什麼，先來談談隊型，先前提到富邦今年的投手群表現並不差，如果要成為一支以投手壓制為主的球隊，得分少一點也沒關係，但有機會得分時的基本功就要做好，同時也要謹慎選球，把對方先發投手先逼下場，再來決戰牛棚；如果要跟往年的樂天一樣成為強攻型的球隊，那打者的選球同樣也要做好，製造上壘機會，然後再依靠中心打線的破壞力得分；如果要靠速度，那場上專注度就要集中，戰術就得要靈活；不過以富邦今年的各項數據來看，除了團隊打擊率只有2成44之外，盜壘也是5隊最少的8次，要一下成為以強攻及速度為主的隊型並不太容易，眼前最重要的就是好好把握住每次該得分的機會，加上投手的壓制力，才有獲勝的可能。

另外，奪下總冠軍的目標也像是一個桎梏套在這幾年的富邦身上，如果認不清楚球隊的狀況，不明白有時必須犧牲戰績，在一軍培養新生代有潛力的打者，例如去年讓安田尚憲、今年讓佐藤輝明幾乎場場先發的羅德及阪神一樣，就是硬了心要養這些年輕球員，而不是一兩場表現不好就拔掉先發或是下放二軍，然後繼續讓攻擊能力不佳或是天花板已定型的資深球員取代上場，這樣就形同替病危的病人施打強心劑，即使暫時有用，但重複施打，也只是延長病人痛苦的時間，最終仍是逝去的命運。

索沙受傷、邦威控球惡化，還好傑斯(圖)及羅力目前的投球內容都尚稱穩定。 福耳／攝影

富邦在去年季前請來洪一中執掌兵符，洪一中當時已是中職最多勝教頭，但一年多過去了，仍找不到這支球隊的最佳隊型，本季內野陣容常變動，二壘就不用說了，近幾場連游擊的李宗賢都被調往三壘，又呈現一個大風吹的狀況，擔心的團隊打擊低潮也難解；加上危機來得又急又快，即使事前的風險管理已找來5名洋投，但索沙受傷、邦威控球不穩、優瑪仍在調整，僅剩傑斯及羅力兩人較穩定，土本先發江國豪在一軍投了一場後又有狀況，先發輪值出現了隱憂，野手部分，蔣智賢、王正棠、陳凱倫相繼受傷，張進德近期才歸隊，這些對防守進攻甚至於替補方面都有相當的影響；年輕球員也還沒有幾位能在一軍有穩定表現，如果富邦無法撐過這段時間，找到突破低潮的解藥，不但會離龍頭位置越來越遠，甚至可能落入跟去年上半季一樣的慘況。