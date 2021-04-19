中職／回收62顆問題球 全壘打減產全因羊毛

中職今年比賽用球下修恢復係數，「不彈球」反映在全壘打銳減上，但從春訓就傳出球有變形的狀況，今天領隊會議上，會長蔡其昌也針對比賽用球的狀況向各隊領隊說明，發出8000多顆球，回收62顆問題球，「比例其實不高」。

本季比賽用球仍是華櫻990，但下修恢復係數，建議值為0.540到0.560之間，中間值調降到0.550，季前收到的檢測報告，恢復係數中間值0.555符合標準。

曾有球隊、球員反應新的比賽用球感覺打到會變形，引起外界質疑球的品質不佳，蔡其昌與秘書長楊清瓏在春訓巡迴各隊時，就請他們將變形球送回，才有依據請廠商檢討。

蔡其昌在今天領隊會議後表示，今天也針對用球的部分，向各隊領隊說明，「這次發出去8000多顆，希望球團針對球不同的樣態回收，共回收62顆，包括變形還有其他問題，比例其實不高。」

蔡其昌指出，今年的用球羊毛纏繞圈數，從以往的344轉下修正280轉，是恢復係數下修的主因，「以前的球真的太硬了，飛得比較遠，今年的數字恢復比較正常的狀態。」