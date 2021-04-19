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中職／獅隊下榻君品遇火警 領隊向外界報平安

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
獅隊下榻君品遇火警，領隊向外界報平安。 讀者提供
獅隊下榻君品遇火警，領隊向外界報平安。 讀者提供

統一獅隊下榻的台北君品酒店，今天遇上火警，球員緊急下樓疏散，領隊蘇泰安向外界報平安，球員、教練都平安無事，請外界放心。

獅隊上周日在天母球場出戰味全龍隊，本周二在新莊球場遭遇富邦悍將隊，因此並未返回台南，全隊入住君品酒店，未料今天君品傳出火警，疏散人員中也包括獅隊球員。

蘇泰安今天下午正於聯盟參與領隊會議，面對媒體關心，請大家放心，失火地點並非飯店內部，雖球員、教練都一度疏散，但時間不久。

蘇泰安表示，獅隊原本北部比賽都住新莊翰品酒店，但這次因中信兄弟隊也入住翰品酒店，房間客滿，因此安排他們轉住君品。

獅隊今天是休兵日，也有球員當時正好外出、不在飯店內，洋投猛威爾就趁假日遊覽木柵動物園，還巧遇隊友蘇智傑。

蘇泰安 富邦悍將 統一獅

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