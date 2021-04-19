聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅隊下榻君品遇火警 領隊向外界報平安
統一獅隊下榻的台北君品酒店，今天遇上火警，球員緊急下樓疏散，領隊蘇泰安向外界報平安，球員、教練都平安無事，請外界放心。
獅隊上周日在天母球場出戰味全龍隊，本周二在新莊球場遭遇富邦悍將隊，因此並未返回台南，全隊入住君品酒店，未料今天君品傳出火警，疏散人員中也包括獅隊球員。
蘇泰安今天下午正於聯盟參與領隊會議，面對媒體關心，請大家放心，失火地點並非飯店內部，雖球員、教練都一度疏散，但時間不久。
蘇泰安表示，獅隊原本北部比賽都住新莊翰品酒店，但這次因中信兄弟隊也入住翰品酒店，房間客滿，因此安排他們轉住君品。
獅隊今天是休兵日，也有球員當時正好外出、不在飯店內，洋投猛威爾就趁假日遊覽木柵動物園，還巧遇隊友蘇智傑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言