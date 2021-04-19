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中職／復刻龍象大戰還缺小喇叭 聯盟將請示指揮中心

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導

味全龍中信兄弟隊推出聯名主題日「龍象大戰」，為了追求原汁原味，龍隊今天在領隊會議中有特別提案，領隊任中傑希望小喇叭可以重返球場，需要聯盟向疫情指揮中心專案提案。

會長蔡其昌表示，龍象大戰希望復刻過去，所以龍隊希望小喇叭可以出動，「創意是不錯，其他都沒問題，就是吹會有問題，需要聯盟幫忙協助。」

中職全力配合防疫，今年頒布的進場規範包括「禁止使用吹奏式樂器、避免口沫飛濺。」對於龍隊提出特殊需求，蔡其昌表示，「要有防疫計畫，不是隨便讓他吹，要做好防護隔離。」由於時間已近，蔡其昌表示，「可能明天就要去幫他們談這個事情。」

「龍象大戰」主題日將於4月24日洲際球場、5月15及16日天母球場登場，兩隊球迷將分坐一、三壘觀眾席，重現過去壁壘分明、張力十足的對抗場面。

中職 中信兄弟 味全龍

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