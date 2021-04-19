中職／配合6搶1中華隊集訓 6月賽程延後打

東京奧運6搶1最終資格賽將在6月16日到20日在台灣舉辦，開打勢在必行，中華職棒6月賽程不得不動，今天召開領隊會議討論賽程調整，確定6月8日起的賽程將延後，等待6搶1落幕後再續戰。

今年賽程考慮到6搶1和東京奧運的不確定性，從一開始就只公布到上半季，表訂上半季最後一戰要打到6月13日，距離6搶1開打日只有2天休兵，但當時就曾提到若6搶1確定舉辦，將再討論6月賽程如何調整。

上周中職、棒協、體育署三方會議後，定調外隊來台居家檢疫7天、賽事維持6月16日開打，今天中職領隊會議上討論賽程調整，聯盟提出3套方案，各隊選擇C案，也就是往後延。

會長蔡其昌表示，「因應6搶1，賽程有做了一些調整，今天先通過上半季的調整，下半季因為涉及要先看有沒有打進奧運，到時再來確定下半季。」 中華隊將於6月7日報到，今天先確定6月8日起的賽事延後進行。

中職去年因疫情取消明星賽，今年恢復舉辦，確定將於7月17日、18日進行。