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中職／嚴懲酒駕球員 蔡其昌：禁賽、罰款力道明顯加重
中職今天召開領隊會議，會長蔡其昌在會後說明，針對球員酒駕議題，他表示，雖然規章文字還需修正、尚未定案，「但方向已經有共識，聯盟要展現酒駕零容忍態度，最輕的罰則都會比以前最重的重。」意即禁賽10場以上、罰款10萬元以上。
統一獅隊內野手郭阜林去年6月騎車酒測超標，中職依據規章之球團隊職員違規懲罰規定第5條，予以禁賽2場、罰款3萬元，當時就引起外界討論罰責過輕。
蔡其昌表示，「針對酒駕的部分，今天也做了一些討論，還有一些文字的修正，但是方向有共識，聯盟要展現酒駕零容忍的態度，所有罰則都大幅度加重。」細項還須修正完成後給各隊領隊看過，他強調，「力道非常明顯加重！」
「因為某隊的事情，我之前就有講了，我當立委時就覺得酒駕應該零容忍，過去聯盟定義過於含糊（罰款1到10萬元、禁賽1到10場），我們覺得關於酒駕應該要有分類，最輕的都比以前最重的重。」蔡其昌表示，修正過後，最輕就是罰款10萬元以上、禁賽10場以上。
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