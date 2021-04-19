中職／自由球員有大變革 FA分AB級、母隊簽回人數不限

中職今天召開領隊會議，針對去年掀起爭議的自由球員（FA）制度，今天在會議上著墨甚多，最大變革為將自由球員分級，A級的轉隊費補償辦法維持原案，B級則減半，各隊提出FA申請者，母隊不限人數皆可簽回，去年統一獅隊的狀況不會再重演。

最大的變動在於自由球員分級，各隊薪資排名前12者為A級，其餘則是B級，他隊簽下A級自由球員的補償辦法維持現有辦法，就是年薪的125%或年薪75%加上1名保護名單以外的球員，B級則為年薪的75%。

蔡其昌表示，「針對FA的部分，之前有先送各隊領隊，第一是語意不清的要寫得更清楚，第二是調整的精髓是希望活絡市場。」自由球員分級與國際接軌。

中職各隊近年不一定完整公告球員薪資，蔡其昌表示，球團須向聯盟提供球員薪資、A級球員有哪些，「不會對外公開，但聯盟會掌握哪些是前12人。」

去年獅隊因3人提出FA申請，而帶出條文爭議，「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」聯盟當時定調為「任何球團」包含母隊，王鏡銘因此撤回申請，避免無法回到獅隊的風險。

聯盟今天對此爭議也有討論，蔡其昌表示，「會議中把定義弄清楚，有關簽回的部分，去年統一獅的事情不會再發生。」規章釐清為若各隊N人提出申請，則可簽回「N+2」名球員，意即母隊不管幾人提出都可簽回。