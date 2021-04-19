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中職／開季前60戰 全壘打比去年同期大減94支

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
高國輝。 報系資料照
高國輝。 報系資料照

中職本季賽事已進行1/5，開季前60場比賽只出現64轟，比起去年同期158轟紀錄，足足少了94轟，如果維持這種速度，今年沒有任何一隊可達百轟紀錄。

官方比賽用球恢復系數降低，加上洋投實力提升、本土投手也有不少好表現，全聯盟全壘打產量大幅降低，從上周單場平均1.08轟又掉到1.07轟，到季末推算大約321轟，將是近7季產量最少。

值得一提的是，中職過去單季240場比賽，今年多了味全龍隊，球季賽增至300場，全壘打數卻可能大減，打高投低的現象消失。

統一獅隊目前18轟排名第1，中信兄弟、富邦悍將都是13轟，味全龍隊12轟，樂天桃猿隊只有8轟；以獅隊單場平均0.75轟的速度，季末恐怕只有90轟，其餘4隊可能都在65轟以下。

猿隊過去6季全壘打數都破百，寫下中職單隊紀錄，本季打到目前為止，22場比賽出現8轟，單場平均只有0.36轟，若未提升速度，推算季末將以43轟收尾，將是隊史近8年最差紀錄。

中職近6季全壘打王有5季達到30轟以上，2018年中信兄弟隊張志豪22轟最少，今年富邦悍將隊高國輝、統一獅隊郭阜林暫以5轟並列領先，單季30轟紀錄難度提高。

中職 富邦悍將

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