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中職／終於不用打洋投了 悍將本周連碰古林、徐若熙

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅先發投手古林睿煬。 報系資料照
統一獅先發投手古林睿煬。 報系資料照

富邦悍將明天與統一獅隊交手，先發投手由羅力遭遇古林睿煬，這已是兩人本季第3次同場先發，而悍將隊也終於結束連8戰遭遇對方洋投先發。

悍將隊從4月7日面對獅隊布雷克開始，已經連續8場對方推出洋投先發，悍將隊吞下5敗，這5敗遭遇的對手包括2場布里悍、2場布雷克及1場泰迪。

悍將隊明天出戰獅隊、後天遭遇味全龍隊，終於結束連續對戰先發洋投，戲碼改成連續對戰20歲火球男，明天先打古林睿煬，後天一戰龍隊則預計推出徐若熙先發。

古林睿煬逐漸投出球隊期望中的少年王牌身手，連續4場先發都繳5局以上、責失2分以下的好投，手握個人3連勝、跨季5連勝，明天出戰悍將隊尋求推進連勝，也要捍衛獅隊的龍頭寶座。

悍將隊關關難過，周三與龍隊一戰，龍隊預計推出徐若熙先發、王維中中繼，這也將是徐若熙第二次遭遇悍將隊，3月28日的交手繳出4.2局無失分、狂飆10K，悍將隊只從他手中敲出2安打、1保送，該役的先發9棒只有李宗賢、辛元旭沒挨三振，高國麟、林益全都吞雙K。

古林睿煬 徐若熙 富邦悍將

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