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中職／1局內兩次誤判惹議 林金達禁止執法兩場

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林金達因在1局內兩度誤判，遭聯盟處以禁止執法兩場並扣考核分數。 記者季相儒／攝影
林金達因在1局內兩度誤判，遭聯盟處以禁止執法兩場並扣考核分數。 記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊昨天以5：2擊敗中信兄弟隊，避免3連戰被橫掃，但過程中一壘審林金達在第4局兩度誤判搶戲，引起外界熱議，聯盟經討論後，處以林金達禁止執法兩場並扣考核分數。

猿隊昨天先在第2局首度提出挑戰，經重播輔助判決後改判陳晨威盜壘成功，第4局陳晨威敲出游擊方向滾地球，游擊手江坤宇接球後傳一壘刺殺，陳晨威原先被判出局，猿隊挑戰後再次「起死回生」、改判內野安打。

猿隊兩度挑戰成功，但也耗光挑戰權利，第4局林泓育敲出二壘方向滾地球形成雙殺，但畫面明顯林泓育先一步踏到壘包，卻被判出局，猿隊總教練曾豪駒面露苦笑，表情明顯感覺無奈，只能吞了。

聯盟今天表示，「本聯盟裁判林金達於4月18日例行賽擔任一壘審執法，於第四局下半發生單局2次誤判，經賽務部檢視比賽畫面與相關會議討論後，予以停止執法兩場比賽懲處（自4月20日起執行）並扣考核分數。」

樂天桃猿 中信兄弟

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