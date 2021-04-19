中職／1局內兩次誤判惹議 林金達禁止執法兩場

日本職棒太平洋聯盟18日歐力士對上羅德的比賽，雖然羅德隊靠著9上攻下2分，成功逆轉戰況以3比2獲勝，不過歐力士先發投手宮城大彌單場力投114球，繳出6.2局僅失1分飆出8次三振，精彩表現也受到球評注意，稱讚他一點都不像才剛加入職棒第二年的選手。

2021-04-19 11:36