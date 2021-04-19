中職／龍隊開季非擴編球隊最差 猿隊前身金剛超慘

中職本季賽事打完前60戰，球季賽已進行1/5，味全龍隊重返一軍，目前戰績9勝16敗在5隊墊底，但從歷年擴編新軍同期表現看來，這個數字並非最差，甚至贏過時報鷹和樂天桃猿隊前身第一金剛隊。

中職過去3次擴編球隊，首次加盟的球隊包括1993年俊國熊、鷹隊、1997年和信鯨、2003年誠泰太陽、金剛，從第一個球季開季前25戰看來，鯨隊14勝1和10敗表現最好，勝率達5成83。

鯨隊也是唯一前25戰勝率超過5成的新軍，接著是熊隊11勝14敗（4成40）、太陽和龍隊9勝16敗（3成60）、鷹隊8勝1和16敗（3成33）、金剛6勝19敗（2成40）。

本季賽事目前形成4隊拉鋸、龍隊暫被拋開的場面，統一獅隊暫居上半季榜首，和中信兄弟、富邦悍將、猿隊之間最多只有兩場勝差，龍隊是唯一勝率不到5成的球隊，落後獅隊5.5場勝差。

從過去擴編新軍第一個球季看來，熊隊勝率4成60最高，鷹隊4成09居次，兩隊在1993年排名分居第4、第5（三商虎隊第6），鯨隊1997年開季雖猛，季終仍以4成11在7隊墊底。

太陽、金剛在2003年勝率分別只有3成19、2成20，不但在6隊倒數兩名，金剛更創史上單季最低勝率，至今未被打破，太陽也是歷年第3差。

龍隊今年開季前25戰，最多只有2連勝，吞過1次4連敗、兩次3連敗，對戰獅隊6戰全敗、對猿隊2勝5敗都很傷，龍隊總教練葉君希望拚出年度勝率4成50，還有漫漫長路要走。