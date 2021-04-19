日職／連四戰優質先發 歐力士19歲小將獲讚：不像是二年級生
日本職棒太平洋聯盟18日歐力士對上羅德的比賽，雖然羅德隊靠著9上攻下2分，成功逆轉戰況以3比2獲勝，不過歐力士先發投手宮城大彌單場力投114球，繳出6.2局僅失1分飆出8次三振，精彩表現也受到球評注意，稱讚他一點都不像才剛加入職棒第二年的選手。
根據日本媒體「BASEBALLKING」報導，年僅19歲的宮城大彌雖然因為後援放火而無緣勝投，但連同18日的比賽，本季四場先發通通拿下「優質先發（至少投滿6局並失3分以內）」，防禦率1.26更是緊追樂天的涌井秀章的1.24，排名太平洋聯盟第二。
對於宮城的精彩表現，球評谷澤健一認為「球速也有，對右打者投出的滑球非常銳利。以第二年來講，投球心態相當好，變速球也在水準之上」，對這位19歲的年輕小將讚不絕口。
球評高木豐也指出「放球瞬間的爆發力很好，是個非常能投的投手」，並覺得宮城不像是一位生澀的職棒二年級生。另一位球評岩本勉也說「投球時都是撲克臉，是會讓打者討厭的投手」。可見得無論是誰，都對看好這位未來可能的歐力士王牌投手。
日本媒體「體育報知」指出，宮城大彌有望與樂天的早川隆久、羅德的鈴木昭汰等人競爭新人王。不過因為被逆轉吞敗，歐力士目前也遭遇本季最長的四連敗，排名暫居太平洋聯盟第5，僅優於日本火腿隊。
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