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MLB／張育成先發敲雙安 畢伯飆13K助印地安人止敗

中央社 / 紐約18日專電
張育成今先發，3打數2安打並跑回1分。（美聯社資料照）
張育成今先發，3打數2安打並跑回1分。（美聯社資料照）

美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天先發，3打數2安打並跑回1分，印地安人強投畢伯先發8局飆出13次三振，率隊以6比3擊敗辛辛那提紅人，止住2連敗。

張育成相隔3戰再度先發，他今天擔任第8棒於3局上率先登場打擊，從紅人先發左投麥利（Wade Miley）手中敲出左外野平飛安打，終結連7打數無安打的低潮，並趁紅人左外野手溫克（Jesse Winker）漏接失誤衝上二壘。

但張育成的隊友未提供火力支援，最後留下殘壘。張育成4局上擊出右外野飛球，遭接殺出局。

7局上，張育成面對右投羅瑪諾（Sal Romano），揮出落在中左外野三不管地帶的安打，再趁溫克漏接失誤衝上二壘，隨後靠隊友路普洛（Jordan Luplow）全壘打跑回本壘。

印地安人教練團9局上換下張育成，由左打包爾斯（Jake Bauers）代打。張育成本季第2度單場雙安、首度從右投手中敲出安打，打擊率從賽前的1成74升至2成31。

印地安人此役3轟打下所有分數。拉米雷斯（JoseRamirez）1局上陽春砲奠定勝基，培瑞斯（RobertoPerez）4局上3分砲拉開比數，路普洛7局上再以2分砲助陣，上季榮獲美國聯盟賽揚獎的畢伯（Shane Bieber）本季第2勝到手。

畢伯主投8局失3分，飆出13次三振，成為大聯盟史上首位開季頭4場先發三振都達10次以上的投手，並追平名人堂巨投萊恩（Nolan Ryan）1978年開季頭4戰累積48次三振的紀錄。

印地安人以1勝2敗結束作客辛辛那提的3連戰，目前例行賽戰績8勝7敗，暫居美聯中區第2。

印地安人休兵一天後，美國時間20日將在主場迎戰芝加哥白襪隊。白襪預定由上週對印地安人投出無安打比賽的左投羅登（Carlos Rodon）掛帥，與包爾斯輪替鎮守一壘的張育成有望再獲先發機會。

張育成 印地安人

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