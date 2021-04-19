日職／大物育成系統嚴重當機 火腿不再風光

NPB現役最高薪（9億日圓年薪）的樂天金鷲隊投手田中將大終於在4月17日先發登板，是他相隔2722天再度登上日本職棒的投手丘。

雖然結果是田中將大挨了中田翔、石井一成各1支要命的全壘打，中止了從2012年起延續中的例行賽28連勝紀錄，不過得以避開只有10度低溫出頭的仙台球場，而是在室內球場東京巨蛋出賽，對於才剛傷癒復出的田中將大來說不失為一個較保險的出發點。

另外一個保險的地方在於對手是近況差到一定程度的日本火腿隊。田中將大在日本職棒的最後一個球季（2013年），日本火腿隊雖然墊底，不過前一年（2012年）他們可是洋聯的優勝球隊。當時陽岱鋼還是開路先鋒，現任日本國家隊監督稻葉篤紀還在陣中。今年的日本火腿戰績不佳，打擊尤其無力，17日對戰前團隊打擊率0.207、總得分46分都是太平洋聯盟最差，團隊全壘打2支尤其顯現打線不具威脅性。

栗山英樹剛拿下日本火腿球團史上監督累積最多勝的632勝，不過球隊投打狀況都不佳，少掉許多光彩。 擷圖自日本火腿球團官方網站

即使後來日本火腿隊靠著四棒中田翔的單場雙響砲以及開幕戰先發投手上澤直之7局失1分拿下本季第一勝，打敗了NPB例行賽28連勝中的田中將大，不過日本火腿隊攻擊力不佳的問題仍舊沒有改善跡象，將使得他們在接下來的戰局還是不樂觀。

開季前火腿隊原本最讓人擔心的是有原航平離隊，加上洋投尚未報到的投手戰力。然而原本一般評估團隊打擊不至於太差，如今的慘狀卻令人意外。火腿去年團隊打擊率0.249居洋聯第二，得分493分居第三，今年卻大大走樣，17場比賽當中有10場比賽吞下兩位數三振（※截至4月17日止），只有4場比賽先得分，以現在的投手戰力想要贏球談何容易。

西川遙輝、中田翔、渡邊諒打擊率都在2成以下，大田泰示、清水優心也剛過2成，整隊貧打就像傳染病一樣，就連打擊一向穩定的近藤健介都受到嚴重影響。16日打序做出大幅度變動，將今川優馬、高濱祐仁、郡拓也等幾名年輕球員拉上先發，試圖對現有先發選手產生刺激。卻仍舊沒有效果，只試了1場比賽栗山英樹監督又將主力一一調回先發。

去年日本火腿的團隊上壘率0.330居第二，僅次於樂天，甚至比優勝隊伍軟銀還高，但目前為止僅有0.312居第四，加上沒有洋砲加持、中田翔火力又遲遲未展現，長打威力不足，自然難以達到攻城略地的效果。新洋砲羅德里奎茲（Ronny Rodríguez）受到疫情影響延遲了報到時間，王柏融也逐漸失去教練團的信任。缺乏洋砲的影響之外，日本火腿隊運氣也不好，深受期待的20歲的內野手野村佑希又再度受傷，樋口龍之介也因為觸身球受傷而在上週被註銷一軍登錄，真的是屋漏偏逢連夜雨。

日本火腿新洋砲羅德里奎茲即將於近期內升上一軍，他能拯救球隊貧打的症狀嗎？ 擷圖日本火腿球團官方推特

尤其正當攻擊火力弱化之際，再對照目前正在中央聯盟阪神虎隊掀起一股超級新人旋風的佐藤輝明，讓人不禁感嘆2017年第一指名的超大物打者清宮幸太郎現身在何處？佐藤輝明雖然三振率高，打擊率偏低，不過4月賽程剛過一半就已經擊出5支全壘打，創下兩聯盟分制後阪神球團史上新人的新紀錄，依照這個進度將會單季40轟。即使他的被三振也不少，被三振進度是單季210次，將超越前近鐵洋砲布萊恩（Ralph Bryant）的日本職棒單季最多三振紀錄（1993年；出賽127場204次被三振）。

佐藤輝明豪邁的揮棒風格，「不是全壘打就是三振」已經成了他的個人招牌，讓球迷以及球界人士都大聲叫好，看到了新一代和製全壘打王誕生的希望。反觀清宮幸太郎，當初在選秀會上的搶手程度完全不在佐藤之下，同時有7個球團在第一輪指名他，當中也包括了阪神虎隊。如今，開幕還不到一個月菜鳥打者佐藤輝明的全壘打數5轟已經快要超越清宮幸太郎第一年整季的7轟。

而且，經過了3年以上，日本火腿隊一直沒有將清宮幸太郎栽培起來，再加上上原健太、吉田輝星等投手，日本火腿隊這幾年的第一指名入團選手至今未能成為戰力，還有多名選秀進來的新人不到幾年就被戰力外釋出。挑選新秀的眼光，以及過去栽培出大谷翔平這名超級「二刀流」的育成系統當機，對戰力造成重創。

佐藤輝明、清宮幸太郎兩大超級新人打者養成績效的一高一低，也反映目前阪神戰績在兩聯盟獨走，而日本火腿隊在洋聯單獨墊底的實力差距。

擔任日本火腿隊監督第10年的栗山英樹監督，從2016年風光領軍拿下日本一之後，近4年有3個球季B級、連續兩年倒數第二名。加上球隊現在的苦境，雖然他剛拿下球團史上監督累積最多勝的632勝，不過對他而言嚴酷的考驗才正要開始！