中職／投手成績大幅進步 可望再現1字頭防禦率王

中職32年球季開打5週，投打基本態勢已經底定，和往年相較，「投手集體進步、打者集體退步」，今年甚至很可能出現久違「1字頭」防禦率王。

中職史上總計14名「1字頭」防禦率王，全部集中在職棒前17年，這段期間只有1994年前統一獅王漢的2.08、1998年前和信鯨郝有力的2.09、2002年前中信鯨宋肇基的2.13，這3人防禦率超過2，其他都在2以下。

其中，2001年前兄弟象側投蕭任汶，該年季末防禦率原本低到只有1.16，他在例行賽最後一天賽程對和信鯨，硬是投滿5局用了73球，補足規定的90局投球局數，雖然丟了3分，防禦率升至1.40，不過成功擠進防禦率榜，擊敗前統一獅伯格的2.03，1.40成為中職史上數據最低的防禦率王，這道紀錄高牆難以跨越。

前兄弟象投手蕭任汶2001年以中職史上最低的1.40奪下防禦率王，這個紀錄保持了19年，今年球季能被打破嗎？ 聯合報系資料照片

順帶一提，中職32年歷史有不少球隊守護神拿到防禦率王的案例，除了蕭任汶，還有1992年前三商虎沙勒(1.94)、1996年前兄弟象勞勃(1.67)、1997年前味全龍賈西(1.89)、1999年前和信鯨洋投馬來寶(1.87)。

還有一個案例也滿特別的，那就是2003年前統一獅洋投威森，那一年他7月才投入中職戰場，前兩場先發頻挨轟，連吞2敗，後來搭檔捕手從吳昭輝改成老經驗的曾智偵，表現漸入佳境，曾智偵也成為威森御用捕手。

季末對兄弟象，威森硬是先發投滿8.2局熱投151球，雖失5分承擔敗投，不過局數正好湊滿規定的100局，以1.80成為該年防禦率王，也是中職史上出賽數最少的防禦率王。

蕭任汶90局、威森100局就能拿到防禦率王，堪稱精算師，是歷年唯二剛好補足投球局數的防禦率王。1993年前兄弟象王牌投手陳義信單季投了258.1局，寫下中職單季最多投球局數紀錄，該年他以1.92奪防禦率王，可謂勞苦功高，一年投了258.1局，以現代棒球視角來看根本就是天文數字。

前兄弟象投手陳義信在1993年出賽32場，其中先發28場、完投23場，投了258.1局，還能寫下1.92的防禦率。其中他對味全龍的防禦率是3.41，對其他4隊則是1.43。 聯合報系資料照片

近年中職進入「大彈力球時代」，成為瘋狂打擊聯盟，2016年義大犀牛洋投羅力防禦率高達3.98，成為史上數據最差防禦率王，那一年王溢正防禦率6.85都還能排名全聯盟第6，實在太瘋狂。

瘋狂的還有調薪標準，翁瑋均去年防禦率是破表的7.02，結果獲得大幅度加薪，月薪從去年的11萬元漲至今年的19萬元，王溢正2016年防禦率6.85，依舊大幅度加薪，從28萬元升至38萬元，這都是彈力球年代下的產物，投打嚴重失衡下的無奈。

王溢正在2016球季的防禦率高達6.85，球季結束後還能獲得Lamigo桃猿的大加薪，今年球季防禦率超過6的投手，恐怕是要被大減薪的。 聯合報系資料照片

今年中職比賽用球恢復係數降至0.555，加上球的縫線變粗，擊球飛行距離差很大，全聯盟防禦率降至3.70，打擊率降至0.255，全壘打產量減少過半，投打數據變得客觀且具參考價值。

扣掉5月將轉戰韓職英雄隊的味全龍洋投布里悍，目前泰迪防禦率1.52居首，德保拉的1.96居次，布雷克2.06，古林睿煬2.28，傑斯2.53，今年防禦率榜數據非常亮眼，是過去幾年根本不可能看到的場景，很有機會再現「1字頭」防禦率王。

中職上一位「1字頭」防禦率王已是2006年前誠泰王牌林恩宇的1.73，前一年他以1.72排名榜首，等於防禦率王連莊，絕對是中職史上經典本土強投代名詞。