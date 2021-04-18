中職／林澤彬連3戰棒打兄弟 因兩次失誤失去笑容

樂天桃猿隊22歲內野手林澤彬今天登上一軍，對中信兄弟隊之戰4打數3安打，生涯對戰打擊率高達7成5，猿隊也以5：2獲勝，他在賽後卻有些失落，認為守備還要加強。

林澤彬去年10月17日初登一軍，對戰兄弟兩場合計8打數6安打、攻下3分打點、跑回兩分，今天再次交手追加3安，生涯一共12個打數多達9支安打。

他表示，沒特別做什麼功課，就是在二軍做好準備，去年已經上過一軍，這次不會緊張，反而比較興奮。

林澤彬今天擔任猿隊先發7棒、二壘手，打擊雖有好表現，但4局上傳球失誤、8局上又接球失誤，賽後沒有什麼笑容，自認守備還要好好加強。

猿隊總教練曾豪駒表示，不怪林澤彬，他已經準備好了，只要守備盡全力，就不會責怪任何人。