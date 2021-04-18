中職／對戰獅隊6連敗 葉總指出第2局關鍵

味全龍隊今天以0：3輸給統一獅隊，吞下開季對戰6連敗，龍隊總教練葉君璋指出，關鍵在於2局2出局後掉分，此點捕手要負較大責任。

即使在戰績較佳的天母主場，龍隊今天仍無法順利對獅隊開胡，本季對戰一勝難求，葉君璋表示，關鍵在於第2局，在2出局情況下讓對手不斷出現攻勢，「有守下來的話，結果會不一樣」。

龍隊先發投手鋼龍在2局上2出局、無人在壘情況下，被連敲2安，再加上1次保送形成滿壘，最後被蘇智傑敲出內野安打，丟掉2分，龍隊在3局上把先發捕手蔣少宏換下。

葉總賽後表示，鋼龍今天投球表現不差，但是跟捕手搭配不順暢，加上2局的失分責任主要在捕手，所以在3局換人。

龍隊今天僅敲出2支安打，雖然今天風勢多少對投手有幫助，不過葉總認為這對雙方都是公平的，「對方還是有得分，還是要打到球心。」