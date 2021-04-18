中職／江辰晏7局好投 林岳平透露風勢助威

統一獅隊江辰晏借助風勢，積極進攻好球帶的結果，今天對味全龍隊7局投出8次三振、無失分，幫助球隊以3：0拿下本季對戰6連勝。

比賽開打前天母球場就吹起外野往內野的大風，「球幾乎沒辦法飛到外野。」林岳平表示，風勢對投手有利，在不需懼怕長打之下，江辰晏也積極進攻好球帶，跟打者對決。

江辰晏今天7局只被敲出1安、1保送，拿下本季第3勝（0敗），強勢表現與前兩戰只投5局截然不同，江辰晏說，今天用球數比較節省，最大不同是想辦法讓打者揮棒，不管結果如何。

繳出本季第一場優質好投，江辰晏認為狀況沒有特別好，就是跟著捕手林岱安的引導，加上變化球能夠有效壓低，順利製造三振。

獅隊打線在2局上2出局後，靠著林岱安、林靖凱接連安打，加上陳傑憲保送形成滿壘，蘇智傑敲出內野安打進帳2分，林靖凱能夠從二壘一路跑回本壘讓人意外，7局上林靖凱也靠蘇智傑的高飛犧牲打跑回第3分。

林岳平表示，今年對於腳程快的選手，有時機就會讓他們積極搶壘，林靖凱就是其中一人，「大家認為內野安打只有1分，但是用跑壘去壓迫，多增加1分。」

林靖凱對自己的速度也有信心，看到三壘指導教練的手勢，就一路衝回本壘，他解釋：「有注意到二壘手站位靠後，那一球也比較慢，既然教練都call了，就不可能停下來。」