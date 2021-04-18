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中職／讓周思齊投手前雙殺打 翁瑋均幫自己解危奪勝

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊投手翁瑋均（中）優質先發奪勝，露出開心笑容。記者藍宗標／攝影
猿隊投手翁瑋均（中）優質先發奪勝，露出開心笑容。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天靠翁瑋均優質先發，以5：2擊敗中信兄弟隊，3連戰免遭橫掃，他說：「運氣好，其實自己狀況很多，都靠守備幫忙，才能投這麼長。」

翁瑋均先發6.2局，被揮出5支安打，三振3次、保送兩次，投100球完成任務，奪下本季第2勝，終止個人在主場跨季3連敗。

7日對味全龍隊投8局失1分奪勝，休10天再登板，他表示，這場比賽沒有上一場好，開賽未馬上進入狀況，自己並非高三振率的投手，就是要靠守備。

6局上無人出局被攻占滿壘，是翁瑋均面臨的最大危機，他讓周思齊揮出投手前滾地球、造成雙殺，再讓許基宏揮出二壘滾地球，化解這半局危機。

猿隊當時5：0領先，翁瑋均表示，本來的想法是可以用分數換出局數，剛好球打過來，自己幫助自己，就是做好守備，能在主場贏球，大家都很重要，不是光靠他一人。

猿隊在3連戰前兩場不敵兄弟，最後一戰解套，總教練曾豪駒說：「感謝翁瑋均在主場不順時跳出來，全力贏得這場比賽。」

翁瑋均 樂天桃猿 許基宏

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