中職／靠內野安打從二壘跑回本壘 林靖凱：相信自己的腳

中職統一獅隊野手林靖凱對「腳程」很有自信，今天2局上靠著隊友內野安打一路從二壘跑回本壘，獅隊總教練林岳平表示，希望透過速度展現侵略性，多跑回1分對球隊士氣也有很大的幫助。

統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，2局2人出局後，獅隊靠著林岱安、林靖凱接連安打，陳傑憲選到四壞保送攻佔滿壘，蘇智傑打出二壘方向內野安打，一口氣幫助球隊送回2分，取得2比0領先。

針對2局的跑壘，林岳平表示，球隊對於腳程快的球員會有一些搶分戰術，當下三壘跑壘指導教練判斷是可以搶分的時機，也因為二壘上的跑者是速度快的林靖凱，希望可以用速度展現侵略性。

林靖凱表示，天母人工草皮球場剛打出來的球速度快，但會越來越慢，2局看到味全龍隊內野手的站位差不多知道蘇智傑可以成功跑出內野安打，看到三壘跑壘指導員的指示後，沒有減速全力跑回本壘，「教練對我的腳有信心，我也相信自己的腳」。

林靖凱今天攻守跑都有表現，單場4打數敲出3支安打、跑回2分，先發守二壘，林靖凱表示，天母人工草皮球場打出來的球不強勁，基本的守備動作做好，就不會有太大的問題，比較困擾的是強風亂吹，至少有2顆本來是二壘手的高飛球都被吹到一壘。