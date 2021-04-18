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中職／翁瑋均6.2局無失分奪勝 猿隊免遭兄弟清盤

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
翁瑋均6.2局無失分奪勝。 截圖自畫面。
翁瑋均6.2局無失分奪勝。 截圖自畫面。

樂天桃猿隊投手翁瑋均，今天在桃園球場對中信兄弟隊先發6.2局無失分，以優質內容奪下本季第2勝（1敗），猿隊終場5：2獲勝，逃過3連戰遭橫掃命運，兄弟終止3連勝。

翁瑋均投100球退場，被揮出5支安打都是一壘打，一路壓制兄弟打線，拿下本季對兄弟首勝，最近3次登板都是優質先發。

兄弟先發投手鄭凱文狀況不佳，只投2.1局被揮出10支安打，失5分吞敗，本季戰績掉到3勝3敗，防禦率升至6.67。

猿隊首局就發動攻勢，前3棒陳晨威、廖健富、林泓育連續安打，兩出局後梁家榮、林澤彬再揮安打，一共攻下3分。

3局下，猿隊再靠陳俊秀、朱育賢、林澤彬、余德龍安打攻下兩分，拉大到5分領先。

兄弟前7局掛零，8局上面對猿隊第4任投手賴鴻誠，靠猿隊失誤和江坤宇、張志豪安打扳回兩分，終場仍以3分之差落敗，讓出上半季排名第一。

翁瑋均 林澤彬

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