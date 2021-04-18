中職／猿隊新兵林澤彬吃定兄弟 對戰12打數狂揮9安

樂天桃猿隊22歲內野手林澤彬吃定中信兄弟隊，今天在桃園球場亮相，擔任猿隊先發7棒、二壘手，全場4個打數揮出3支安打，生涯對戰打擊率高達7成5。

林澤彬是前年選秀會猿隊第3指名球員，去年10月17日初登一軍，對手就是兄弟，生涯首戰4打數2安打、攻下1分打點，隔天再交手更猛，不但連4打數安打，還攻下兩分打點、跑回兩分。

林澤彬生涯第1個球季只打3場比賽，本季首次登錄一軍，延續對兄弟凶猛火力，前3打數都是安打，8局下揮出中外野飛球出局，生涯對戰12個打數多達9支安打。

猿隊總教練曾豪駒今天異動球員名單，捕手張閔勛、新秀馬傑森下二軍，由先發投手翁瑋均、林澤彬頂替；曾豪駒表示，張閔勛的心態、技術都有明顯進步，但目前陣中有4名捕手，拉上一名投手就要下放一人，考量廖健富的攻擊能力，才會這樣取捨。