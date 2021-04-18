中職／江辰晏7局8K無失分 龍對獅吞6連敗

縱使有天母主場高勝率加持，味全龍隊還是贏不了統一獅隊，在江辰晏7局只被敲1安、無失分的壓制下，統一獅以3：0擊敗味全龍，本季對戰6連勝。

江辰晏只在首局被吳東融敲出1安，另外2局對蔣少宏投出保送，除此外未再讓人上壘，前6局連續投出三振，7局總計8次三振，用97球，拿下本季第3勝（0敗），也獲選單場MVP。

獅隊打線在2局上2出局後，靠著林岱安、林靖凱接連安打，加上陳傑憲保送形成滿壘，蘇智傑敲出內野安打進帳2分，7局上二三壘有人局面，蘇智傑再敲出高飛犧牲打，包辦全隊3分打點。

獅隊全場敲出7支安打，林靖凱包辦3安，也跑回2分；龍隊全場僅敲出2安，除了首局吳東融外，就是8局下全皓瑋的二壘打。

龍隊今天賽前在天母球場的戰績是4勝2敗，地主優勢迎戰今年還沒贏過的獅隊，仍未能順利開胡；獅隊今年首度在天母球場出賽，賽前特別針對現場風勢進行內野高飛球練習，今天守備上也沒有出現失誤。