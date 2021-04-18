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中職／廖任磊微調動作收成效 笑稱感覺總碰中心棒次

中央社 / 台北18日電
廖任磊。 資料照(擷圖自味全龍隊臉書粉絲團)
廖任磊。 資料照(擷圖自味全龍隊臉書粉絲團)

味全龍隊投手廖任磊本季定位後援，開季狀況不算理想，教練團幫忙微調動作、投球角度更好；廖任磊目前與樂天桃猿隊對戰數據最佳，但他笑說，只覺得總對上詹子賢、林泓育。

中職味全龍隊身高201公分「巨投」廖任磊本季定位牛棚，開季有段時間不是很穩定，當時總教練葉君璋點出心態上需要調整，廖任磊近幾場出賽表現不錯、慢慢找到好的投球感覺。

葉君璋表示，教練團有幫廖任磊微調一些動作和投球角度，控制球的位置比之前好很多，這兩場比賽觀察表現不錯。

廖任磊表示，春訓調整狀況滿好的，開季感覺身體很輕鬆，但中繼出賽頻率比較多，身體疲勞時怎麼從練習中微調很重要；近期教練團幫忙調整，腳的使用方式也有修正，動作做好、加上本來就有的身材優勢，投球角度自然就會出來。

廖任磊具有旅美及旅日資歷，他表示，過去旅外時期學了不少東西，回到中職很多東西都需要重新溝通，尤其是投捕搭檔，開季到現在花了許多時間去跟捕手溝通、調整，也慢慢收到好的效果，隊上外籍投手田澤純一、伍鐸也會分享看法，幫忙指出一些盲點。

廖任磊目前為止本季防禦率9.00，但與樂天桃猿隊對戰防禦率特別好，總計投5場、4.2局防禦率1.93。廖任磊表示，沒覺得對哪隊投特別好，只覺得每次上場好像都碰上各隊的中心棒次。

廖任磊本季最常碰上的打者是桃猿隊林泓育（5打席被敲2安），其次是中信兄弟隊詹子賢和桃猿隊林立。廖任磊表示，對上中心棒次就是不容許有絲毫的閃失，要更小心應戰。

廖任磊 樂天桃猿 中職

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