日職／吳念庭1安打1打點 下一戰挑戰打擊榜

西武隊台將吳念庭今天3打數敲出1安打，一度靠高飛犧牲打幫助球隊領先，不過西武隊最終與軟銀隊戰成4：4平手，吳念庭目前打擊率2成83，下一戰再補4打席就可達到規定打席數，挑戰打擊榜前十名。

吳念庭今天擔任先發第五棒、一壘手，1局下靠著一支高飛犧牲打，為球隊打進第2分，取得2：1領先，3局下敲出一壘安打，下面兩個打席分別是三振、投手滾地出局。

吳念庭總計3打數1安打，打擊率微升至2成83，有進入打擊榜前十名的實力，但打席數僅58次，尚未達規定數字，下一場要打到4打席才能列入排行榜比較。

軟銀在6局上靠著暴投跑回追平分，西武雖在7局下靠著山田遙楓、若林樂人兩支安打攻進2分，不過9局上中村晃的2分砲讓比賽回到原點，兩隊就以平手作收。