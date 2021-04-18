中職／黃子鵬曾被廖于誠帶過 也觀摩牧田和久投球

樂天桃猿隊27歲黃子鵬15日擊敗味全龍隊，生涯首場先發勝就是完封勝紀錄，身為現役投手中較少見的低肩側投，對小他4歲、完全下勾投法的隊友張喜凱當然很有感覺，黃子鵬說：「常會一起討論一些事，像球的出手，我也會觀察世界上同類型的投手。」

黃子鵬表示，低肩側投的投手，日本職棒較常見，牧田和久（樂天）、高橋禮（軟銀）都是觀察對象，中職退役球員中，也知道陽介仁、廖于誠，2012年IBAF世界青棒賽在中華隊時，曾經接受廖于誠（兄弟象隊退役投手）的指導。

兩名特殊投法的投手同隊，黃子鵬提到，張喜凱打青棒時，就看過他投球，那時很看好他的協調性，現在互相交流，自己也還在學習，希望一起為球隊拚出好成績。

黃子鵬15日對龍隊上演108球完封勝，全場只被揮出4支安打，繼陽介仁、陳憲章、廖于誠之後，成為中職史上第4位締造完封勝紀錄的低肩側投、下勾投手。