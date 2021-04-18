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中職／高上壘率掩護 曾陶鎔無懼被三振

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
曾陶鎔。 報系資料照
曾陶鎔。 報系資料照

味全龍隊中心打者曾陶鎔至今天賽前為止吞下19次三振，三振榜排名並列第8，被三振率為24.68%，雖然數字看起來高，但他不太擔心，大膽放掉不想打的好球，讓他能以3成38的打擊率排名聯盟第二。

曾陶鎔今年能夠打出好成績，來自之前狀況不好時，教練團賽前幫忙特打練習、修正打擊動作以及想法，「不會只是一味的想要揮大棒」。

今年雖然三振數不少，不過曾陶鎔說：「被三振的想法不會像之前糾結，知道為什麼被三振，會更大膽放掉不想打的球，如果對方投到好球帶刁鑽的位置，那就算他厲害啊。」

這樣的心態改變，來自總教練葉君璋、打擊教練張泰山的不同幫助，曾陶鎔表示：「葉總跟我說，與其打不好打的好球，不如打想打的球，可能他之前是捕手，有觀察到我的缺點。」

至於張泰山則提醒曾陶鎔要多笑一點，曾陶鎔說：「之前1打席沒打好，可能一整天都臭臉。」張泰山看到就會跟他說：「再臭臉就不理你喔。」張泰山樂天的性格影響了曾陶鎔，讓他比較放得開，「就算被三振，也要笑著走下來。」

曾陶鎔24.68%的被三振率在聯盟中不算理想，不過跟過去個人30%起跳的被三振率相比已有不少進步，三振保送比更是生涯最佳的0.42，上壘率為4成16。

除了特打練習，球團人員也看到曾陶鎔放假時自主重訓，曾陶鎔表示，主要是因為近期賽事在北、高移動，只能自己找時間多訓練，「做重訓室保護自己，希望維持更長的表現」。

曾陶鎔 張泰山 樂天

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