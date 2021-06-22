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整理包／3搶1賽程與戰績 奧運最後一張棒球門票歸誰？

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運最終資格賽由多明尼加、委內瑞拉、荷蘭爭奪。 WBSC官網
奧運最終資格賽由多明尼加、委內瑞拉、荷蘭爭奪。 WBSC官網

奧運開幕倒數不到兩個月，棒球項目參賽的6個席次還未底定，目前已經確定有地主國日本、以色列、韓國、墨西哥及美洲資格賽冠軍美國五支球隊，剩下最後一個席次，將移師墨西哥（原台灣主辦），由多明尼加、委內拉及荷蘭進行3搶1(原6搶1)資格賽中產生。

獲得參加最終資格賽的中華隊、中國隊及澳洲隊三支隊伍，由於受到疫情影響，日前決定退出，WBSC(國際棒壘總會)決議均不遞補，剩下變成3隊搶1個名額。

這場關鍵賽事從6月23日至27日在已取得奧運資格的墨西哥（第三地)舉行，參賽三隊先打一個單循環，之後決賽輪排名二、三名隊伍先打一場，獲勝隊伍與排名第一隊伍競爭最後一張奧運代表權。

參賽3隊：荷蘭、多明尼加，委內瑞拉。

(1)2019歐非區資格賽第二名：荷蘭
(2)2021年美洲區資格賽第二名：多明尼加
(3)2021年美洲區資格賽第三名：委內瑞拉

賽程表＆戰績表

奧運棒球賽簡介：

●棒壘球是本屆東京奧運新增設的五個項目之一，是自2008年以來棒壘球再次成為奧運項目。

●本屆奧運減為6隊參賽，參賽資格為：

(1)主辦國：日本
(2)2019經典賽亞洲第二：韓國(亞洲第一日本，因主辦國已取得資格，由韓國遞補)
(3)2019經典賽美洲第一：墨西哥
(4)2019歐非區資格賽：以色列
(5)2021美洲區資格賽冠軍：美國
(6)3搶1資格賽冠軍：

●比賽日期：7/28-08/07

●地點：橫濱市棒球場、福島縣棒球場

●賽制：6隊分為A、B兩組，先進行循環賽決定A、B排名後，6隊再採雙敗淘汰制，決定最後冠軍。

東京奧運 斗六

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