中職／從選秀第13輪到一線球星 王威晨希望再增隊
中職一軍賽事在連12季4隊規模後，今天終於擴編成5隊，中信兄弟隊內野手王威晨感觸很深，他說：「現在話題較多，希望以後球隊愈來愈多，讓更多年輕人有機會。」
王威晨在2015年選秀會第13輪（倒數第2輪）才被兄弟挑中，隔年4月26日初登一軍，生涯前5季都是4隊賽事，今天總算出現變化。
他表示，和過去賽事相較，覺得沒有太大差別，賽制就是這樣，不過隊數增加，球員就有更多舞台。
王威晨從選秀末段班一路打拚上來，如今已是兄弟一線球星，強調不管賽事再怎麼變化，希望能再增隊。
兄弟今天對樂天桃猿隊賽前，王威晨31支安打暫居榜首，打擊率3成16排名第3；值得一提的是，他在得點圈有人時，打擊率4成58（打數超過20）是全聯盟最高，13分打點並列第3。
王威晨表示，總教練林威助在春訓時就要求做到「有效攻擊」，壘上有跑者時不一定要安打，靠保送、對方失誤也可推進壘包，達到得分的效果，現在就是盡自己能力把球打出去。
中職本季比賽用球恢系數降低，各隊長打數字都被壓低，他說：「得1分就很巨大。」
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