快訊

自費疫苗明起預約 已15家院所公告費用

新冠境外+1 馬來西亞入境機場攔截確診

中職／從選秀第13輪到一線球星 王威晨希望再增隊

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
王威晨強調「有效攻擊」，要求自己落實。記者藍宗標／攝影
王威晨強調「有效攻擊」，要求自己落實。記者藍宗標／攝影

中職一軍賽事在連12季4隊規模後，今天終於擴編成5隊，中信兄弟隊內野手王威晨感觸很深，他說：「現在話題較多，希望以後球隊愈來愈多，讓更多年輕人有機會。」

王威晨在2015年選秀會第13輪（倒數第2輪）才被兄弟挑中，隔年4月26日初登一軍，生涯前5季都是4隊賽事，今天總算出現變化。

他表示，和過去賽事相較，覺得沒有太大差別，賽制就是這樣，不過隊數增加，球員就有更多舞台。

王威晨從選秀末段班一路打拚上來，如今已是兄弟一線球星，強調不管賽事再怎麼變化，希望能再增隊。

兄弟今天對樂天桃猿隊賽前，王威晨31支安打暫居榜首，打擊率3成16排名第3；值得一提的是，他在得點圈有人時，打擊率4成58（打數超過20）是全聯盟最高，13分打點並列第3。

王威晨表示，總教練林威助在春訓時就要求做到「有效攻擊」，壘上有跑者時不一定要安打，靠保送、對方失誤也可推進壘包，達到得分的效果，現在就是盡自己能力把球打出去。

中職本季比賽用球恢系數降低，各隊長打數字都被壓低，他說：「得1分就很巨大。」

王威晨 中職 選秀

延伸閱讀

中職／兩出局打點王是他 詹子賢：想法比較單純

中職／德保拉「抓猴」第5勝到手 勝投、三振榜都獨走

中職／許基宏快腿追上林泓育 王威晨：以為會傳球

中職／猿隊4次「誤」事 兄弟攻頂

相關新聞

中職／布里悍、王維中攜手壓制 龍隊完封悍將

味全龍隊對富邦悍將隊就是有一套，布里悍與王維中今天投球都出現驚險畫面，不過身體無大礙，兩人合計7.2局攜手壓制，以7：0...

中職／徐若熙、王維中再聯手 21日戰富邦悍將

「雙龍會」將在周三（21日）重現，味全龍隊徐若熙照輪值將在當天先發，而王維中也安排同天登板，繼14日後兩人再度聯手出征，...

中職／合約採1+1年 高國慶更有動力拚

統一獅隊42歲高國慶確定簽約，今年新球季月薪從40萬小漲到41萬，不過並非外傳的複數年約，而是採取「1+1」形式，今年打...

韓職／61球投不完1局 前大聯盟洋投法蘭柯慘遭震撼教育

樂天巨人右投法蘭柯（Enderson Franco）是本季轉戰韓職的前大聯盟中繼投手，來到韓職後他改以先發投手身份出賽，昨（17日）卻迎來生涯最慘烈一役，他用了61球只勉強解決了2名打者，還一口氣丟了8分。

中職／從選秀第13輪到一線球星 王威晨希望再增隊

中職一軍賽事在連12季4隊規模後，今天終於擴編成5隊，中信兄弟隊內野手王威晨感觸很深，他說：「現在話題較多，希望以後球隊...

中職／林立失誤丟掉先發 曾豪駒：絕非懲罰性調度

樂天桃猿、中信兄弟隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，猿隊三壘手林立前天發生傳球失誤，連兩戰未排進先發名單，總教練曾豪駒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。